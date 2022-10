Convocatoria del Sevilla con Marcao y sin Acuña de sólo 21 jugadores

Una buena nueva y una mala. Jorge Sampaoli ha dado la lista de convocados un día antes de viajar este sábado a Madrid, por la mañana, para jugar en el Santiago Bernabéu por la noche, a las 21:00. En la lista de futbolistas no aparece Acuña, ni tampoco los otros ausentes por lesión como Nianzou, Rekik y Fernando. Sí está Marcao, que se sube al carro tras haber tenido fatiga muscular. Tampoco está Kike Salas, que debe cumplir un partido de sanción.

La buena noticia de que se une a los expedicionarios Marcao contrasta con la mala nueva de que Acuña no puede viajar, aunque el club no ha especificado en la nota en la que informa de la lista sobre el motivo de su ausencia. En cambio, Sampaoli ha hablado de "un problema crónico" del lateral argentino, "que lo hace jugar un bajo porcentaje".

El técnico de Casilda dio su parte de guerra al hablar de Marcao: "No lo quisimos arriesgar en el partido anterior, pensamos que mañana ya tiene la posibilidad de reaparecer. Él va a viajar con el grupo. Fernando no podemos contar con él, la lesión de Nianzou, el problema crónico que tiene Acuña que lo hace jugar en un bajo porcentaje de lo que puede... pero hay necesidades también para que algunos jugadores estén aún no en su total capacidad".

📋 Jorge Sampaoli cita a 2⃣1⃣ futbolistas para el #RealMadridSevillaFC de este sábado. ✈️⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 21, 2022

La lista es de apenas 21 futbolistas. No puede completar Sampaoli el cupo de 23: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores; Montiel, Jesús Navas, José Ángel, Marcao, Alex Telles; Gudelj, Delaney, Joan Jordán, Óliver Torres, Rakitic, Januzaj, Lamela, Suso, Papu Gómez, Isco, Dolberg, Rafa Mir y En-Nesyri.