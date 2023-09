El Sevilla Atlético vuelve a mostrar su fortaleza como local ante La Unión (2-0)

El Sevilla Atlético volvió a mostrar su buena línea como local al derrotar a La Unión Atlético por dos a cero en el estadio Jesús Navas gracias al tempranero gol de Zarzana y a la sentencia de Santisteban después de una excelente jugada de Capi que prácticamente le dejó el tanto en bandeja al delantero centro casi debajo de la portería.

Los sevillistas, que siguen en la parte alta de la tabla del Grupo IV de la Segunda RFEF, fueron muy superiores al cuadro murciano durante la mayor parte del encuentro y sólo concedieron una ocasión clara de gol cuando el marcador ya estaba dos a cero. Mario pico el balón por encima de Alberto Flores y tuvo que aparecer Ramón, prácticamente sobre la línea de gol, para evitar los apuros finales.

Sin Isaac, sancionado después de su expulsión por doble tarjeta amarilla en la derrota contra el Antoniano, el filial sevillista optaba por no jugar sin un punta claro. Antonio Hidalgo apostaba por la movilidad de Isra en la delantera para darle mayor dinamismo al juego. El equipo, por tanto, salía sin una referencia y eso le creó dificultades en los primeros minutos al cuadro visitante.

El primer gol del Sevilla Atlético no iba a tardar en llegar. Una jugada de Isra por la izquierda precisamente aprovechaba la llegada de Zarzana en un desmarque partiendo de una posición más centrada. El zurdo, uno de los refuerzos de los sevillistas este año tras un par de cesiones fallidas, no se lo pensó dos veces y ni siquiera controló el balón antes de pegarle cruzado. El veterano Ángel de la Calzada no pudo hacer nada y el uno a cero ya figuraba en el marcador de la ciudad deportiva en el minuto 15.

El cuadro de Hidalgo, con Capi al mando y el control de Manu Bueno y Lulo Dasilva por detrás, siguió mandando en el juego durante todo el primer periodo e incluso iba a tener alguna oportunidad de gol más para haber decantado pronto la balanza.

Pero todo iba a seguir igualado, sólo por la corta distancia en el marcador, hasta los minutos finales. Habían tenido oportunidades claras para anotar el segundo tanto Isra como Santisteban, cuando éste ocupó su lugar, pero el tanto definitivo se hizo esperar hasta el minuto 86.

Capi hizo una jugada por la banda derecha, conectó en primera instancia con Darío Benavides y tras la devolución de éste se hizo un autopase adelantado alto con efecto para que retrocediera el balón. Con la pelota en solitario dentro del área murciana vio el desmarque de Santisteban, quien sólo tuvo que rematar en solitario dentro del área pequeña para rubricar el 2-0 definitivo.

Los visitantes sí intentaron entonces recortar distancias, pero no lo consiguieron y el Sevilla Atlético volvía a sumar su segundo triunfo como local. La próxima semana, ya con Isaac sin sanción, se anuncia el derbi local en la ciudad deportiva del Betis.