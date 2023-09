Del Nido defiende la presunción de inocencia del Barcelona contra el comunicado del Sevilla

Los prolegómenos del Barcelona-Sevilla dejó una guerra de comunicados entre ambos clubes, tras la primera nota en la que el club de Nervión mostraba su "indignación y repulsa" por los hechos enjuiciados en el llamado caso Negreira. El Barça contraatacó "rompiendo todas las relaciones" con la entidad blanquirroja, a la que acusó de no respetar la presunción de inocencia en una fase muy prematura del proceso judicial. Y José María del Nido se apuntó a esta tesis atacando asimismo el comunicado sevillista.

En su esta de Whatsapp, el ex presidente y máximo accionistas a título particular del Sevilla colgó el comunicado del club con el siguiente mensaje: "La demagogia no cabe en un Estado de derecho. Mientras una sentencia firme no diga lo contrario, el Barça es inocente".

Se trata de una simple frase, no de un comunicado, pero que viene a sumarse a esta guerra abierta entre las partes por la imputación de ex dirigentes del club azulgrana y del propio FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito de cohecho.

La amistad entre Del Niu y Lapuerta

Del Nido siempre ha mantenido unas excelentes relaciones con Joan Laporta. Cariñosa o jocosamente, cuando hubo algún rifirrafe dialéctico entre ambos dirigentes, lo llamó Juan Lapuerta. Y éste le replicaba llamándolo Josep Maria Del Niu.

En 2010, por ejemplo, cuando el Sevilla ganó la Copa del Rey al Atlético de Madrid en el Camp Nou, Laporta estuvo como invitado a la cena oficial que ofreció el Sevilla la víspera del partido en el hotel Juan Carlos I, en un ambiente festivo y distendido. En octavos de final, el Sevilla había eliminado precisamente al Barça, en un torneo en el que el entonces presidente blanquirrojo lució un sombrero que había adquirido en Madrid, que estrenó en Barcelona y que no se quitó ya en los partidos coperos... hasta la final del Camp Nou.

Por entonces, Del Nido había dicho: "Yo, que soy amigo de Juan, considero que su gran error es haber politizado el Barcelona y haber hecho uso de sus ideas políticas, porque ha empequeñecido al Barça. El murciano, el gallego, el vasco o el extremeño que es culé se siente avergonzado del catalanismo cerrado que pretende abanderar Juan Lapuerta".

Y Laporta le replicó: "Josep Maria Del Niu es amigo mío y tiene una personalidad muy fuerte, nos llevamos bien, pero sobre eso de que yo he empequeñecido al Barcelona, ahí están los datos para poder comprobarlo".

Ahora, Del Nido se posiciona con Laporta tras esta guerra de comunicados y de gestos protocolarios: José Castro y José María del Nido Carrasco, junto al resto de la delegación sevillista, no acudieron al palco ni a la comida previa institucional. Y Laporta ordenó realizar el comunicado de réplica rompiendo las relaciones entre los clubes. De trasfondo, obviamente, está la lucha accionarial entre los grandes accionistas del Sevilla, que está judicializada.