Di Francesco, técnico con Monchi en la Roma: "El Sevilla se interesó en mí"

Eusebio di Francesco, un técnico actualmente caído en desgracia después de cuatro destituciones consecutivas en Italia, ha asegurado que "en el pasado el Sevilla se interesó" en él. No aclara si fue antes o después de que Monchi lo llevase a la Roma, adonde llegó en junio de 2013, de la mano del director deportivo de San Fernando.

Puede que fuera antes, porque desde su destitución en la primavera de 2019, lo que provocó la dimisión de Monchi en la Roma al día siguiente, sus aventuras en Italia se han coronado tres destituciones: en el Hellas Verona, la última, el Cagliari y la Sampdoria.

Ahora, en paro, ha comentado en La Gazzetta dello Sport que está buscando relanzarse, en Italia... o en Esoala. "Me gustaría un proyecto en Italia o en España, donde se juega 4-3-3 o 4-2-3-1 que me gusta, hasta en mentalidad. En el pasado, por ejemplo, el Sevilla se interesó por mí", ha asegurado el técnico de Pescara, que destacó en el Sassuolo antes de que Monchi lo firmase para la Roma.

Di Francesco también habló de cómo fue su relación con Monchi entre 2017 y 2019, antes de su destitución y del regreso del gestor isleño a Nervión: "Después de la semifinal de la Champions League con la Roma (2017-18) no debería haber aceptado el siguiente mercado de fichajes que se hizo. Lo dije dentro del club, pero mi carácter me llevó a no decirlo públicamente. En eso Mourinho es genial. Intentaré mejorar eso también. La relación cambió en el segundo año. Algo se había desgastado y me hice a un lado un poco", comenta el técnico italiano.

Puede que ese interés se produjera a través de Óscar Arias, cuando el Sevilla destituye a Eduardo Berizzo y viaja José Castro a Italia a firmar a Vinzenzo Montella en plena Navidad. Aunque es una mera especulación. En la terna de candidatos que se han tanteado en el Sevilla durante el mal inicio de Julen Lopetegui no ha estado Di Francesco.