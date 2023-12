Diego Alonso tira de Isaac ante la falta de gol del Sevilla

Isaac Romero (Lebrija, 18-05-2000) está llamando con fuerza a las puertas del primer equipo gracias a su eficacia y su rendimiento en el Sevilla Atlético, que contrasta con la falta de remate y de gol del equipo de Diego Alonso. Tanto es así que pese a su problema de ficha, puesto que ya no es sub 23 y si jugara con el primer equipo ya no podría volver a jugar en el filial por edad, el técnico uruguayo quiere contar con él.

Este miércoles se ha ejercitado ya con el primer equipo en el entrenamiento tras la eliminación europea, siendo la principal novedad junto con la de Suso, ya con el grupo tras superar su lesión en el aductor derecho.

El delantero lebrijano lleva 11 goles y cuatro asistencias en los 14 partidos que ha jugado con el líder del grupo IV de Segunda RFEF. Ante el Vélez, cuando el filial cedió el primer empate en su fortín del estadio Jesús Navas, Isaac vio la quinta amarilla, que lo imposibilita para jugar en Marbella la próxima jornada.

Esta circunstancia propicia que pueda ejercitarse con el primer equipo en espera de lo que suceda en enero, cuando el Sevilla debe dar salida a más de un futbolista de la primera plantilla y ahí podría Isaac empezar a formar parte de ella, aunque mantuviera la ficha del filial -casos de Juanlu y Kike Salas- con la cortapisa de que en cuento juegue un partido ya no podrá hacerlo con el segundo equipo por el reglamento de la Federación Española.

En enero va a haber cambios en la primera plantilla. Actualmente, Diego Alonso apenas cuenta con En-Nesyri, pese a haber manifestado su confianza en Rafa Mir, que sigue en su particular ostracismo -salvedad hecha de sus titularidades en la Copa-, y Mariano, lesionado, continúa formando parte de la vasta nómina de bajas.

En enero, En-Nesyri disputará la Copa Africana de Naciones y Víctor Orta debe buscar soluciones. Mariano no está, Rafa Mir como si no estuviera e Isaac se presenta como una solución. Lo que depare el mercado en forma de salidas y entradas puede aclarar qué será de Isaac, quien de momento empieza a ejercitarse con el primer equipo en espera de acontecimientos.