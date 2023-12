Diego Alonso, ante un cambio de sistema en Lens: "Daremos a los futbolistas las mejores herramientas"

Diego Alonso reconoció en el estadio Felix Bollaert donde este martes se juega el Sevilla su continuidad en Europa que, ante el cúmulo de bajas que tiene, hasta 14 contando a los dos no inscritos que sí están sanos, Marcao y Januzaj, tendrá que buscar un cambio de sistema para "poder darles a los futbolistas las mejores herramientas para desarrollarse en la cancha".

"Sabemos lo que tenemos que en la cabeza para buscar soluciones. Y sabemos la dificultad que tenemos no sólo por las bajas, sino por el rival y la competición que es. Estos partidos de Champions no permiten errores, los detalles son fundamentales. Para poder ganar tenemos que hacer un buen partido y estar en todos los detalles", comenzó diciendo.

Al margen de su situación en el banquillo, pendiente de un hilo cada vez más fino y frágil, quizá lo más llamativo de su extensa rueda de prensa fue que podría variar a un sistema de tres centrales y dos carrileros ante la ausencia de bajas de Ocampos, sancionado, y Lukébakio, lesionado, que se unen a las de Suso y Lamela. "Faltan tres o cuatro jugadores de esa posición (las bandas) y tenemos que jugar con otros sistema de juego. Para mí los sistemas no son importantes, son secundarios o terciarios. Hay que mirar si vamos a ser combinativo y a dominar o vas a presión, si vas a esperar o vas a jugar directamente. Al no tener todos los recursos tendremos que preparar a los mejores jugadores en la cancha y darles a los futbolistas las mejores herramientas para poder desarrollarse en la cancha".

Valorado por Orta, la directiva... y los jugadores

Una pregunta obligada era si se sentía respaldado por los dirigentes del club: "Me siento plenamente valorado y me brinda la confianza no sólo la dirección deportiva, sino también la directiva plena. Y los que me dan más confianza son los futbolistas, que pese a no tener resultados me siguen. Eso es indudable. Tengo la tranquilidad de saber que estoy respaldado por la gente que trabaja con nosotros y sobre todas las cosas por los futbolistas dentro del campo".

El por qué no gana fue otra pregunta. "El equipo ha evolucionado en el juego, somos un mejor equipo, pero no hemos podido ganar. ¿Por qué? Yo lo veo claro Hay detalles en los que hemos fallado y no hemos sido lo eficaces que podríamos haber sido. Puedes ser mejor y tener más variantes, pero tenemos una generación de juego ofensivo que nos debería permitir tener más goles y más victorias. Hay que ser más contundentes y seguir generando y ejecutando. La mejor respuesta es la que han dado los futbolistas después de no haber ganado un partido".

Entrenar la suerte 12 horas al día

Preguntado sobre si todo es cuestión de mala suerte, argumentó: "Yo la suerte la entreno todos los días, desde las siete de la mañana a las siete de la tarde, trabajando dentro del campo y fuera. No hay otra forma de romper la racha. La suerte se entrena. Y quédense tranquilos que vamos a luchar por sacar esto sí o sí".

"A veces cuando uno está en dinámica ganadora sucede lo que crees que no va a pasar", añadió al respecto. "Lo dijo Aguirre, que ellos tuvieron dos tiros a portería y ganaron y nosotros tuvimos una cantidad de situaciones y no ganamos mereciéndolo. Pero en el partido con el Madrid nos empatan y el equipo no se vino abajo y tuvo ocasiones. Y con el Arsenal nos pusimos 0-2 y reaccionó. Y en Cádiz empató tras 2-0, y en Vigo igual. El equipo se repone ante situaciones negativas. Y sólo tenemos que seguir mejorando, nada más. Si es un tema de suerte hay que seguir trabajando para que cambie la suerte".

La dificultad que opondrá el Lens

Obviamente, hubo espacio para el rival de este martes. "El Lens es un equipo de mucha presión, muy dinámico, muy físico, seguramente va a querer dominar a través de su juego. Y nosotros tenemos que romper esa presión a través de nuestro juego. Ante rivales de similares características lo hemos conseguido por momentos y mañana tenemos que hacer un partido de ese tenor si queremos hacer daño y ganar el partido".

Rafa Mir y el cambio de Kike Salas en Mallorca

Un aspecto puntual fue su decisión de sacar a Kike Salas en lugar de Rafa Mir en Mallorca. "Sí tenemos confianza a Rafa y lo hemos puesto en varios partidos, pero en el último partido por sus características no había espacios, y él aprovecha los espacios. Y pusimos a un jugador que va bien a pelota quieta, como es Kike. Luego se puso Sergio en la posición de delantero porque estábamos atacando nosotros mucho y ellos apenas tenían un punta, pero enseguida se puso a defender, fue puntual. La entrada de Salas tuvo más que ver con el juego aérea a pelota parada".

La prohibición de sevillistas en Lens

Otro asunto importante fue la prohibición del gobierno galo de que haya presencia de sevillistas en el partido, ni siquiera en los alrededores del estadio Felix Bollaert. "Estamos consternados por lo que pasa con los aficionados. El club se ha movilizado para arreglarlo. Es insólito que se pueda dar esa medida. Es muy importante que estén aquí, sean 100, 300 ó 30.000. Y esperemos que puedan estar mañana para poder dedicarles el triunfo".