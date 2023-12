José Castro: "Es una atrocidad que se prohíba asistir al partido a 300 aficionados que no son de riesgo"

Extensísima comparecencia de José Castro en Lille, antes de tomar un autobús hacia Lens, donde el Sevilla se juega su continuidad en Europa este martes a las 18:45. "Es un partido vital para nosotros y nos lo jugamos con 14 bajas y es lo que hay, por lo tanto hay que morir defendiendo el escudo del Sevilla en un partido difícil, pero hay que ser optimistas siempre con los nuestros e intentar conseguir la victoria", comenzó diciendo.

Pero, inmediatamente, la comparecencia derivó hacia la prohibición del Gobierno de Francia de que asistan al partido aficionados del Sevilla. "Nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a trescientos aficionados que además no son de riesgo poder ver a su equipo. Estos aficionados han comprado su entrada, ha comprado sus vuelos y nos parece una barbaridad. Estamos todo lo posible con el Gobierno de la nación para que los aficionados puedan estar allí. Es verdad que ha salido una notificación esta misma mañana del Gobierno francés en la cual dicen que no van a dejar entrar a los aficionados. Pero a través de nuestro oficial de enlace estaremos en comunicación con los aficionados que estén aquí. Esto es una barbaridad, son trescientos aficionados que no son de riesgo para nada. En todo caso, si hay algún problema, o lo ha habido como lo ha habido en Francia, se avisan con tiempo, no la tarde antes".

"Sólo podemos decir esto, el que viajen no lo tienen prohibido. Nosotros vamos a estar trabajando hasta última hora para que los aficionados puedan ver libremente a su equipo. Pero no me atrevo a decir algo que no depende de nosotros. El Gobierno de la nación, con el cual está hablando el presidente desde ayer por la tarde, está tratando de resolverlo, y todavía no ha lo han resuelto. Esperemos que reine la cordura, también hemos hablado con la UEFA y estamos a la espera de recibir noticia para resolver este tema absurdo. Nunca nos había pasado esto".

El dirigente blanquirrojo insistió en la inmediatez de la prohibición, sin aviso previo. Ni el club, ni la Federación ni nadie tiene notificación ninguna. Todos nos hemos enterado por una entrevista de ayer del ministro francés. No hay un aviso previo, nada oficial con lo que hubiéramos podido advertir a nuestros aficionados, y que limita la libertad de los ciudadanos europeos. Esto es una atrocidad".

Diego Alonso, en el filo de la navaja

Sobre Diego Alonso, a Castro se le hizo una pregunta muy concreta. ¿Está en disposición de decir que ocurra lo que ocurra en Lens Diego Alonso seguirá siendo entrenador del Sevilla? "Yo no voy a hablar de hipótesis, ocurra lo que ocurra... Diego Alonso es nuestro entrenador y tenemos que ayudarle y apoyarlo. Creo que el equipo ha mejorado en juego, que no en resultados. Y todos estamos deseosos de que empecemos a ganar, que lo estamos mereciendo"

¿Hay razones objetivas para mantener a un entrenador que no gana? "No se trata de razones objetivas. Se trata de que el equipo no gana. Pero el equipo está mejorando en el juego colectivo. También hay que tener en cuenta la cantidad de bajas y todas las cosas que están ocurriendo, parece que todo viene mal. Lo que pasó en Mallorca, que hasta el propio entrenador del Mallorca dijo que fuimos mejores, que fue una injusticia su victoria, imagínate. Las ocasiones que tuvimos, el penalti que no se pita, el gol que se nos anula, que es lo más absurdo que se pueda imaginar. Creo que no son preceptos, son realidades".

Se le sugiere a Castro si ha vivido una situación tan crítica en todos los aspectos en el Sevilla... "Yo he vivido cosas mucho peores, como no tener dinero para balones, imagínate... Los últimos meses no son los deseados, sobre todo por lo deportivo. Lo deportivo es lo más importante y tenemos que darle una vuelta a esto. Lo estamos haciendo, hemos hecho un buen trabajo, lo hemos hecho en junio, lo volveremos a hacer en diciembre, lo volveremos a hacer en junio, para tener un equipo lo más competitivo posible".

"Más que preocupados, también estamos ocupados. En lo deportivo tenemos que mejorar y sin duda vamos a mejorar porque tenemos una plantilla buena y homogénea para que vayamos saliendo de ahí y no tengo ninguna duda de que así será", añadió cuando se le preguntó si entiende que el sevillismo mire con mucha preocupación a los puestos de descenso.

La deriva del VAR y su perjucio al Sevilla

"Me parece que el VAR no era para esto, es una barbaridad. Se tienen que poner de acuerdo en cuándo entra y cuándo no entra el VAR, porque ve uno 20 imágenes diferentes y no hay ninguna clara. El VAR está para clarificar, no para buscar lo que no existe. El gol anulado... hay que ver 20 veces la imagen para ver si le da o no, que yo creo que no le da, porque habría ido el balón para otra parte. Y el penalti a En-Nesyri, ¿cuánto segundos tiene que estar agarrando un defensa para que no pueda rematar? Hay cosas que no tienen sentidos, y si todos nos quejamos es que algo pasa. El VAR, que ha venido para ayudar, no está ayudando. Y nosotros nos sentimos perjudicados, y en varios partidos, no sólo en Mallorca".

La "desagradable" Junta de Accionistas

También fue preguntado por la Junta de Accionistas. "Fue una Junta desagradable, no es la ideal que quisiéramos tener, pero hay que olvidar la junta y marcarnos lo deportivo. Se dijo todo aquello que se tenía que decir, pero sobre todo hay algo que no se puede admitir, que se esté haciendo daño al Sevilla continuamente, con insinuaciones, con manifestaciones de que el club está arruinado, que no es verdad y hace daño al club, que se esté amenazando a los empleados del club... Son barbaridades y eso no es querer a un club, sino de querer hacer las cosas por la fuerza. Y por la fuerza no tiene razón y los jueces continuamente nos la dan. Y no será por casualidad, sino porque tenemos esa razón"