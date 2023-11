Diego Alonso: "El derbi es una gran oportunidad para que sea un punto de inflexión"

Diego Alonso, en una rueda de prensa que ha tenido un momento de tensión al entrar tarde algunos periodistas en una mañana muy ajetreada en la ciudad deportiva, ha expresado la tremenda ilusión que tiene el Sevilla por jugar y ganar el derbi y, así, "darle la vuelta a la situación".

"El equipo está con mucha ilusión y con ganas de dar la vuelta a la situación, sabiendo que tenemos una gran oportunidad a nivel de equipo, de grupo y de club para que sea un punto de inflexión para nosotros y daremos todo para aprovecharlo", comentó.

Y prosiguió asegurando que los derbis están ajenos a las trayectorias de los equipos y los favoritismos: "Este tipo de partidos no entiende de dinámicas ni favoritismos e intentaremos que a partir del domingo todo empiece a caer de nuestro lado y tratar de mejorar en un partido en el que no hay favoritismos".

Sergio Ramos no está descartado

Una pregunta obligada era el estado de los tocados o lesionados. Acuña se ha ejercitado en el césped este viernes, no así Soumaré o Sergio Ramos... "Los lesionados vienen mejorando y esperaremos hasta el último día a su recuperación. Marcos pudo completar una parte del entrenamiento, Sergio estuvo trabajando aparte y permite que estén en duda para el partido al ser lesiones pequeñas. Soumaré tuvo un golpe en el tobillo al entrar, le produjo mucho dolor y hoy ya se encontraba en mejores condiciones. Sergio no está descartado".

También destacó que, en caso de que no llegue Sergio Ramos, Loïc Badé puede jugar perfectamente gracias a su buen estado de forma: "Badé ha tenido buenas actuaciones, incluso en el partido de Copa que salió en el minuto 60 y lo que venía demostrando en el día a día lo transmitió dentro del campo. Y en cuanto a Sergio, esperaremos ya que ya he dicho no está descartado".

El Betis de Pellegrini, sin portero titular

Otra pregunta obligatoria, el estado de forma del rival de este domingo, el lanzado Betis de Pellegrini: "Hemos visto la mayoría de los partidos del Betis. No creo que haya favoritismos, el equipo que esté mejor y que tenga más ganas de ganar será el que seguramente se pueda llevar el partido. Entiendo que pueden llegar a tener la dificultad en la portería, uno de los factores por los que uno se tiene que preocupar es el dinamismo que traen a nivel de resultados, pero como he dicho en los derbis todo se empareja y para nosotros es una oportunidad. Te puede permitir cambiar la pisada y que sea un punto de inflexión".

La visita de los Biris Norte

Otro asunto candente, y que acentuó el celo de la seguridad del club, lo que provocó que llegaran tarde a la rueda de prensa algunos periodistas: "Hubo una charla con los hinchas del club y ellos expresaron el sentimiento del aficionado del Sevilla, el grupo lo ha recibido bien y terminó en buenos términos. Sobre la presión, para mí es trabajo, trabajo y más trabajo darle a los futbolistas la seguridad de cómo tenemos que jugar y poco más. No me gustó el partido ante el Arsenal, no pudimos cumplir el plan de partido y la responsabilidad corre de mi parte y busco darle confianza a los futbolistas".

"Entendemos indudablemente la sensación del aficionado y no tenemos que pedirle -continuó el uruguayo-, sino que tenemos que hacer y tratar de dar una buena imagen más allá de los resultados y no como la del último partido y hay que intentar recuperar el juego, la energía, la imagen y buscar el resultado".

Ganar sobre la identidad que quiere

Por eso destacó una de sus frases, sobre cómo ganar el derbi: "Particularmente quiero ganar, pero también quiero ganar siendo nosotros. La imagen del equipo tiene que ser fuerte, con un equipo que se identifique siendo el Sevilla".

"En el último partido no pudimos jugar como quisimos", reconoció al respecto. "El rival también influye, no lo pudimos conseguir y entiendo que hay partidos anteriores a este en el que tuvimos momentos en los que tuvimos buenas actuaciones y a veces el resultado no refleja esa situación. Queríamos ganar en Cádiz y Vigo y no lo pudimos conseguir, pero hay que decir que ante el Cádiz fuimos mejores, fuimos protagonistas, dimos la vuelta al marcador... igual que ante el Celta. Saco de escena el partido ante el Arsenal, ya digo, pero a partir de ahí a pensar en lo que viene".

Para concluir, Diego Alonso siguió mostrándose convencido de que su mensaje sigue calando por encima de los resultados: "Yo creo que el mensaje claramente y si no no hubiésemos tenido las actuaciones anteriores. El cambio de juego ante el Real Madrid lo hemos intentado repetir en todos los partidos, incluso ante el Cádiz que recibimos dos goles primeramente. Los jugadores saben lo que tienen que hacer y tenemos que seguir insistiendo, corregir y apostar por todas las virtudes que tenemos".