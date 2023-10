Diego Alonso debuta ante el Madrid: "Todos los partidos del Sevilla son importantes, todos"

Diego Alonso se ha mostrado encantado con la recepción que ha tenido en el Sevilla y ha insistido en su idea de inculcar su idea de que el Sevilla sea un equipo valiente, agresivo, "proactivo", sin que condicionen esas premisas el fuerte inicio ante Real Madrid y Arsenal. "Todos los partidos del Sevilla son importantes, todos", ha afirmado taxativo.

"En esta semana y media en que llevamos trabajando, primero nos hemos sentido muy cómodos. Los futbolistas nos han recibido con los brazos abiertos. El club, lo mismo: el staff, los empleados... Nos han recibido muy bien y nos han ayudado a que nos sintamos cómodos", comenzó diciendo.

Trabajo personalizado con los internacionales

La llegada escalonada de internacionales ha sido un problema menor, a su parecer. "Desde el primer día hemos intentado inculcar las ideas que tenemos para el equipo, Los futbolistas se han entregado, han trabajado muy, muy bien. Y esto no se trata de convencer al futbolista, sino que también los futbolistas sean partícipes de la idea, que sea común denominador. Intentamos ir poco a poco inculcándoles la identidad que nosotros queremos. Evidentemente la llegada de los internacionales genera una dificultad, porque no los tuvimos a todos hasta el jueves, en que llegaron los tres últimos. Pero hemos ido trabajando con el resto para que cuando llegaran los demás sea más sencillo. Con los internacionales hemos hecho trabajo más personalizado, conversando con ellos de lo que no pudieron entrenar".

El fuerte inicio no condiciona su idea

Real Madrid, Arsenal... ¿Cómo afronta este fuerte inicio? "Todos los partidos del Sevilla son importantes, todos. El primer día ya les hablé del partido a partido y para mí esto es esencial. Evidentemente empezamos con un rival de envergadura. Pero nosotros vamos a lo nuestro, a trabajar nuestro partido, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, y a mostrar nuestras capacidades. En este caso es el Madrid, pero si fuera otro, lo mismo, intentar ser lo que queremos ser".

La salida de Mendilibar y lo anímico

El uruguayo fue preguntado por el estado anímico de la plantilla tras la salida de Mendilibar. "La salida de un colega, como en este caso Mendi, y un compañero como fue para los futbolistas, es un golpe para todos. Es una persona querida dentro de la institución, que ha logrado cosas importantes. Más allá de lo futbolístico, era apreciado por los futbolistas y el club. Al margen de eso, nos pusimos a trabajar y los futbolistas se han compenetrado, se han ayudado entre ellos, nos han ayudado... Y hemos intentado mostrar una idea y que todos sean partícipes de esa idea y que todos vayamos a una. Y estamos en ese sentido muy felices con lo que hemos recibido esta semana y pico. Han sido dos semanas muy, muy fructíferas y esperamos que todo lo que venga sea igual".

La valentía como premisa básica

La idea de ser valiente prevalece en su filosofía de juego. ¿Qué se verá ante el Madrid? "Ojalá que podamos ver muchas cosas, pero si tengo que imponer una sola idea, es la valentía, ser un equipo valiente. No quiere decir que antes no lo fuera, pero me gustaría tener un equipo que no tenga miedo de jugar, de defender también, con valentía. Me gustan los equipos que defienden hacia delante, que presionan, que son agresivos. Y si tenemos que ponernos el mono de trabajo también hacerlo, pero siempre con valentía, siendo proactivos, que nos pueda dar propuestas, y no respuestas, ya sea en ataque o en defensa".

Los sistemas de juego, algo terciario

Preguntado por los sistemas de juego, dijo: "Creo que los sistemas son secundarios o terciarios, no es lo más importante. Lo más importante es qué hace uno con el sistema. Puedes jugar con 4-3-3 y tus extremos son laterales, vas a buscar jugar con doble lateral. Si juegas con línea de cinco, pero tus carrileros son extremos, en realidad juegas con línea de tres. Es mucho más importante que los sistemas no se descompongan. Y no creo que los futbolistas tengan inconvenientes en jugar con un sistema, dos sistemas, tres sistemas. Lo que sí existen son comportamientos distintos y uno tienes que trabajar sobre esos comportamientos para adoptar y hacer cosas. Y también, la herencia de Mendi, las cosas buenas también, porque el equipo tenía cosas muy buenas, y hay que aprovecharlas y potenciarlas".

La duda de la portería, Nyland o Dmotrovic

No dio pistas sobre quién será titular en la portería. "La valoración es muy buena de los dos. Creo que tenemos dos muy buenos porteros, buenísimos No voy a dar el equipo, y los porteros son los primeros que se tienen que enterar. Tenemos dos grandes porteros, la competencia de ellos siempre ha sido sana y va a seguir siendo sana. Bienvenida para nosotros esa jerarquía en la portería".

Vídeo de Real Madrid TV sobre el árbitro

También se le pidió su valoración del vídeo de Real Madrid TV, canal oficial del club madrileño, cuestionando duramente la designación de De Burgos Bengoetxea. "No me siento capacitado ni me parece ético que un entrenador tenga que cuestionar lo que hace otro equipo, no me corresponde a mí. Simplemente puedo decir que en cada partido hay tres equipos, los dos equipos de fútbol y el arbitral, y que los equipos tenemos que ayudar al árbitro para que imparta justicia, ésa es la tarea de los equipos profesionales".

El Arsenal, aparcado con el resto de calendario

Diego Alonso aparcó la Champions y todo lo demás. "Lo único que me preocupa hoy es el Real Madrid. El calendario, lo que venga después... Lo único en lo que me centro en el partido que tenemos por delante. Los resultados después van a depender de nosotros, dependen también del rival, porque también quieren los tres puntos. Pero va a depender de quién da más y quién lo intente más. Y de eso estoy seguro que nosotros vamos a dar el cien, y eso me deja tranquilo".

Toda la plantilla a disposición, con matices

Sí reconoció que tiene a toda la plantilla disponible. "Tenemos a los futbolistas disponibles. Hay algunos como Mariano y Lamela en su última etapa de recuperación. Lamela ha tenido más participación en los entrenamientos que Mariano y tomaremos la decisión de quiénes están para el partido. Pero sí te puedo decir que están aptos todos los futbolistas".

Once decidido y feliz con el nivel general

Y también confesó que ya tiene elegido el once titular. "En este momento sí tengo decidido el once, después de ver el último entrenamiento y verlos a todos, que me gusta verlos hasta el último día, cómo están, cómo reaccionan... Son siete futbolistas los que pueden participar como centrales, también hay alguno que pueden jugar en algún otro puesto. Es una decisión compleja, porque van a quedar muchachos fuera, pero también es decisión del entrenador decir quiénes van a jugar".

"Estoy muy feliz, muy feliz, con el plantel y con la plantilla, como se dice aquí. Fueron dos semanas donde progresivamente fueron llegando los internacionales. Pero estoy feliz con el nivel y feliz con el modo en que me han recibido", continuó.

Compensación del descanso y el horario de los internacionales

Guilherme Rodrigues, director de rendimiento de Diego Alonso, se encargó de cuidar el descanso de los internacionales, con los que cuenta. "No miro la carga de minutos. Haber tenido un parón te ayuda a haber entrenado más tiempo, con la desventaja de que nueve internacionales que han estado participado en el once han estado fuera. No es algo que nos tenga preocupados, porque es algo natural. Los viajes a Sudamércia son los más estresantes, y hay que poner más cuidado. Pero tratando de mirar las recuperaciones, pusimos los entrenamientos por la tarde para darles más espacio a la hora de recuperar, para que recuperaran las horas de sueño y acostumbrarlos de nuevo al horario de aquí. Eso lo hemos cuidado al detalle para que pudieran llegar en las mejores condiciones al partido de mañana".

"Es algo con lo que tenemos que convivir", continuó sobre la merma de los internacionales. "En Monterrey teníamos 16 jugadores de selección, y en Pachuca, ocho. Pasaba exactamente lo mismo. Es acostumbrarse, trabajar y convivir con lo que hay", añadió.

Joan Jordán, Soumaré...

Dos de los menos habituales con Mendilibar, fueron Joan Jordán y Soumaré. ¿Cómo los ha visto en estas dos semanas? "Muy bien. Me cuesta hacer una distinción con los futbolistas... La palabra no es sorprendido, porque lo esperábamos, de su calidad, de ellos y del resto de muchachos. Y sobre todo, la predisposición. Después uno tiene unas características, otras tienen otras, algunos pueden jugar en otras posiciones... Pero la predisposición que hemos encontrado de los futbolistas es muy, muy buena".