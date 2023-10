La valoración humana de Sergio Ramos por Diego Alonso

Sergio Ramos es protagonismo principalísimo del Sevilla-Real Madrid de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a partir de las 18:30. De hecho, será la tercera vez que se enfrente al equipo en el que desarrolló su tremenda carrera, en el que estuvo durante 16 temporadas. Las dos anteriores fueron con el Sevilla, un empate con gol en casa (2-2), justo antes de ser traspasado, y el 0-1 de la Navidad de 2004, con gol de Julio Baptista.

Se trata de un partido muy especial el de este sábado para Sergio Ramos, por tanto. Diego Alonso fue preguntado por él y dio varias respuestas, destacando su lado humano. En primer lugar le agradeció su ayuda sin valorar si antes de su llegada era titular o suplente. "Lo que puedo decir es que para nosotros Sergio es un jugador muy importante. No puedo hablar de lo anterior, sino de lo que hemos visto en los entrenamientos y en los partidos. Yo lo he visto implicado, con muchas ganas de trabajar, como el resto de muchachos. Luego los jugadores se enterarán quiénes juegan, no lo voy a decir acá. Quiero resaltar a los futbolistas más veteranos, porque han hecho una labor importante a la hora de facilitar el trabajo nuestro".

También cuenta con su gen competitivo. "A Sergio lo he visto motivado en todos los partidos anteriores, lo he visto motivado esta semana y seguramente lo veré motivado todas las semanas, porque es competidor. A un jugador como Ramos lo que lo mueve es competir, lo he visto integrado con los compañeros. Los jugadores veteranos y los jóvenes han hecho una piña. Saben cuál es el objetivo, la motivación está preestablecida, es defender los colores del Sevilla y tratar de ganar los partidos que tenemos por delante".

"Le voy a hablar del otro lado, porque todo el mundo ve lo futbolístico", añadió sobre Sergio Ramos. "A nivel humano nos hemos encontrado con un chico simple, humilde, de aquí, de Sevilla, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe que lo más importante es su club y los compañeros y eso a mí me da tranquilidad", dijo.