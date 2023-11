Diego Alonso: "No comparto que el balón tenga que salir jugado siempre"

Diego Alonso tiene muy presente que el Sevilla está muy necesitado de victorias, tras haber cosechado sólo dos en sus primeras diez jornadas de Liga. Y este sábado visita a un equipo, el Celta, que se encuentra aún más apurado, en zona de descenso y con un solo triunfo. Por eso, no quiere oír hablar por ahora del Arsenal o el Betis, citas de la próxima semana: "Celta, Celta, Celta y Celta, sólo estamos centrados en lo que tenemos que hacer en esos 90 minutos".

Y opina el entrenador uruguayo que no soporta más presión por esa sequía de triunfos: "¿Cuándo no necesitas ganar en un club como el Sevilla? Cada partido es tratar de ganar. La presión es la misma, nos la ponemos nosotros por la Copa, la Champions o Liga. Así lo sentimos nosotros. Lamentablemente, como ya dije, en el partido del Real Madrid nos pudimos quedar con los tres puntos, el de Cádiz lo iniciamos mal pero luego mejoramos y pudimos quedarnos con los tres puntos. Vamos a tratar de hacerlo en Vigo".

"El Sevilla es un equipo ganador, cualquier torneo que dispute va a pensar en ganar, y si los hubiéramos ganado, también tendríamos urgencias por ganar el siguiente. Para que las victorias lleguen tiene que haber una construcción, sólo con el ansia no se gana, sino con trabajo, estructura, plan de partido, y ahí entro yo, que el trabajo previo fortifique cara al partido", remarcó.

Tal es la importancia de la cita en Balaídos a las seis y media de la tarde de este sábado, que no van a reparar en que Lucas Ocampos acumula ya cuatro amarillas y si es amonestado ante el Celta, se perderá el derbi: "Para nosotros lo más importante es el partido del Celta y con eso te respondo".

El partido copero en Quintanar le sirvió para evaluar a otros jugadores: "En el partido de copa hubo jugadores con menos minutos, tuvieron la oportunidad de jugar, he quedado satisfecho por cómo dignificaron la competición y como representaron al club, algunos jugadores tuvieron puntos altos y es a evaluar", expresó, "sin dar nombres propios" cuando se le habló de Adrià Pedrosa, que destacó. "Hemos tenido poco tiempo de trabajo, me gusta rotar para que los futbolistas vayan teniendo su espacio, pero dentro de una estructura".

Conoce bien a Rafa Benítez, con quien coincidirá en la banda de Balaídos: "Cuando él estaba en el Valencia, no tuve la oportunidad de jugar, pero sí de trabajar en pretemporada. Es un grandísimo entrenador, siempre lo repito, a nivel metodológico de los mejores que he visto. Entendía la decisión de que no jugara en su día bajo sus órdenes, nos respetamos y valoramos mutuamente".

Se le plantea que el juego sevillista en Cádiz recordó a la época de Sampaoli por el empeño en sacar jugada la pelota desde atrás, lo que costó dos goles en contra. Lo rebate: "No estoy de acuerdo con que el balón tenga que salir jugado todo el tiempo, no soy extremista, el juego asociativo nos puede permitir generar ventaja, pero si no nos la permite porque estamos mal estructurados, como nos pasó en Cádiz, hay otras soluciones. Si no tenemos ventaja numérica en la jugada, tendremos ventaja al espacio. Ante el Arsenal teníamos seis futbolistas dentro del área rival, prefiero eso que tener a uno o dos futbolistas, trataremos de generar superioridad numérica con el balón, y si no la tenemos, iremos al espacio".

Finalmente, habló del estado físico de Sergio Ramos, que no podrá jugar ante Celta y Arsenal por sus problemas en el sóleo. ¿Llegará al derbi del domingo 12?: "No vamos a apurar ningún plazo, no está descartado de ninguna manera, todo lo contrario, a principios de la semana volveremos a evaluarlo, él se encuentra bien, está sintomático pero bien".