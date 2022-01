Diego Carlos comunica que quiere ir al Newcastle, según Sky News

Con mucho dinero por delante, el Newcastle está cerca de hacerse con los servicios de Diego Carlos, según siguen insistiendo desde Inglaterra. Hoy ha trascendido que el central brasileño, al que le han ofrecido el triple de lo que cobra en Nervión, ya ha trasladado a Monchi su deseo de aceptar esa mareante oferta. Pero el Sevilla también quiere su parte y no aceptará rebajas con uno de sus pilares más fundamentales.

Según Sky News, el futbolista ya ha dicho "oficialmente" al Sevilla que quiere fichar por el Newcastle. El futbolista había ya acordado su renovación con el club nervionense, según avanzó antes de Navidad Monchi. Pero la irrupción del club de las urracas lo cambian radicalmente todo.

