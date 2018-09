Machín: “Tenemos una altísima efectividad”

En Ipurúa el Sevilla tenía una papeleta complicada de solventar contra un equipo serio y bien trabajado por Mendilibar, que sabe lo que se hace: presión arriba, un bloque sólido y unido y la firme convicción de imponer un juego físico y directo que incomode sobremanera al visitante.

El entrenador sevillista, Pablo Machín, sabedor de que después del partido contra el Real Madrid tendrían que confirmar las grandes sensaciones que habían dejado sobre el césped del Sánchez-Pizjuán, alagó la labor de sus hombres en un campo más que complicado. "Los jugadores han sabido jugar como equipo y han competido muy bien, la única pena ha sido no dejar la portería a cero al final", indicó.

El técnico sevillista se mostró eufórico tras ver cómo, paso a paso, el equipo sigue demostrando que va cogiendo forma y que la idea de juego esta más asentada con el paso de las semanas: "Si alguien ha tenido ocasiones claras, esos hemos sido nosotros, estamos teniendo una altísima efectividad", destacó.

Mendilibar, técnico del Eibar "Lo hemos intentado, pero ese gol en el primer minuto del segundo tiempo nos ha roto"

Machín quiso enfatizar su preocupación sobre el suceso acontecido después del penalti transformado por Banega, cuando varias decenas de los aficionados sevillistas desplazados hasta Ipurúa cayeron precipitados tras el desplome de una valla, que no aguantó el peso de los aficionados cuando la euforia se había desatado. "Aparentemente no reviste gravedad, he preguntado y parece ser que todo está bien dentro del susto", aclaró el preparador soriano, que quiso dedicarles la victoria y les deseó una recuperación lo más rápida posible.

Machín quiso agradecer el compromiso y el entendimiento de sus futbolistas a la hora de tomar ciertas decisiones conforme el partido avanzaba. "Ellos saben lo que tienen que hacer para ganar los partidos", explicaba un orgulloso técnico sevillista.

El jueves, el conjunto hispalense tendrá que verse las caras con el Krasnodar ruso, un partido trampa sobre todo viendo la dinámica positiva que describe el equipo blanco; el Sevilla no puede confiarse en un choque de estas características: "Son dos competiciones diferentes y con las lesiones lo tenemos complicado, estamos intentando minimizar el cansancio", concluyó un Machín feliz tras el trabajo realizado.