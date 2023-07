Del elogio internacional al Sánchez-Pizjuán a la visita del alcalde de Sevilla

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán vuelve a estar de actualidad. Tanto por su proyectada remodelación, prometida en la última Junta General de Accionistas del Sevilla, como por su historia y el elogio internacional de su atmósfera y su arquitectura.

Este lunes visitó el estadio del Sevilla el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El primer edil hispalense ha conocido de primera mano el proyecto de remodelación que ha prometido realizar el comité de dirección del club, tal y como expuso José Castro en las dos últimas Juntas de Accionistas.

Asimismo, esta visita protocolaria ha coincidido con la publicación de la revista internacional Four Four Two (Cuatro-cuatro-dos en la traducción del inglés), un magacín de prestigio internacional sobre fútbol. En ella, le dedica un aparte al coliseo nervionense, del que destaca tanto su historia como su bella arquitectura y la atmósfera que se crea por parte de su afición.

El proyecto de remodelación, de la mano del Ayuntamiento

En la visita de Sanz, Castro y su vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, quisieron "informar al Ayuntamiento de la ciudad de los pasos que está realizando el club de cara a la construcción del nuevo estadio", dice la nota oficial. "Todo ello, con idea de trabajar de la mano del consistorio municipal una vez que el anteproyecto quede aprobado y se comience a tramitar esta obra de gran envergadura", continúa.

El proyecto, que ya fue anunciado por el presidente en la convulsa última Junta de Accionistas, está previsto que empiece a tomar forma en 2025, como ha recordado Del Nido Carrasco ante la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

La valoración de Sanz del proyecto

El alcalde de Sevilla también habló con otros dirigentes del club, como el director general, José María Cruz, o el subdirector general, Jesús Arroyo, "quienes le explicaron con detalle la idea del Sevilla de cara la necesaria actualización de su estadio".

"Conocer del propio presidente y de la dirección del club los proyectos para el nuevo estadio es muy interesante. Proyectos emblemáticos como este están llamados a convertirse en proyectos de ciudad. En un proyecto de ciudad así, que afecta a una gran parte de la afición de Sevilla, ayuntamiento y club tienen que colaborar en todo lo posible y ahí estará el ayuntamiento apoyándolos".

Y la recomendación de Four Four Two

Asimismo, el club ha difundido la recomendación que hace la revista FourFourTwo sobre el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al que considera una de las joyas del fútbol mundial por todo lo que significa, histórica y socialmente.

🏟️ El Ramón Sánchez-Pizjuán, entre los estadios que todo aficionado debería visitar según @FourFourTwo. ⚪️🔴🌍#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 18, 2023

"Un recinto que respira con sus aficionados y que tiembla bajo uno de los mejores ambientes de Europa", reseña la revista Four Four Two en un reportaje sobre los 100 recintos deportivos que todo aficionado debería visitar.

El reportaje se basa en el estudio de los redactores del magacín y en las valoraciones de los aficionados, que colocan al estadio Nervión en el puesto 55 de los 100 mejores recintos del mundo.

La clasificación está basada en diferentes criterios, en su importancia histórica, el estilo de su arquitectura y también lo que los hace especiales, la atmósfera que se crea en su interior, aparte de su capacidad y su sostenibilidad.

Ocho estadios españoles en la clasificación

"Camino del estadio no encuentras nada especial: viviendas, edificios de oficinas y un centro comercial. Pero de repente te golpea la vista de un mural de 480 metros cuadrados que adorna su fachada oeste", relata el reportaje, que reseña cómo "tiemblan las vallas publicitarias con un canto interminable" de sus hinchas.

La Bombonera (Boca Juniors), Maracaná (Río de Janeiro) y BVB Stadion (Dortmund) encabezan una lista que se puede consultar al aquí. En la clasificación están incluidos ocho españoles. Además del Sánchez-Pizjuán, los estadios de los seis grandes del fútbol español: Camp Nou (7º), Santiago Bernabéu (12º), Metropolitano (13º), Mestalla (27º) y San Mamés (41º). Y también, como curiosidad, Vallecas (81º), por su peculiaridad y el carácter de sus aficionados.

El proyecto de remodelación del Sánchez-Pizjuán

En su difusión del reportaje, el club recuerda que fue inaugurado en 1958, que acogió la mítica semifinal del Mundial 1982 entre Alemania y Francia, una final de la Copa de Europa en 1986 y la final de la UEFA Europa League de 2022.

"Su levantamiento es motivo de orgullo para todas las generaciones posteriores, a pesar de que su construcción derivó en una época de crisis económica y deportiva. Probablemente la respuesta a ese sentimiento de orgullo radique en que fue erigido exclusivamente gracias al esfuerzo de los sevillistas, sin ayudas externas", refiere el club, que pasa a recordar el proyecto de remodelación.

"El principal proyecto que tiene en ciernes el club es la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Un estadio que sea de los más modernos de Europa, sin abandonar su ubicación en el corazón de Nervión, con actividad los 365 días al año, con un aforo superior al actual para dar cabida a todos los sevillistas y que no pierda esa magia y especialidad que lo convierten, como refleja Four Four Tour, en uno de los recintos deportivos que deben visitarse al menos una vez en la vida", concluye.