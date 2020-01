En-Nesyri y el gol: "Cada año voy mejorando, si trabajas llegas donde quieres"

Youssef En-Nesyry ha sido presentado como nuevo futbolista del Sevilla, con el que ha firmado hasta 2025, por cinco temporadas y media, después de su debut oficial en el Santiago Bernabéu. El internacional marroquí, parco en palabras, pero directo y valiente, promete trabajar en busca de su misión: el gol. "El Sevilla va muy bien en la Liga y mi objetivo es meter goles y trabajar, el trabajo es lo más importante… Y meter goles", inisitió.

El internacional marroquí (Fez, 01-06-1997) esquivó la incómoda pregunta de su escasa eficacia ante el gol en el Málaga y el Levante, con el que marcó 11 goles en total en la campaña 18-19 y llevaba 4 en la actual. "En cada año voy mejorando las cosas y voy a seguir así hasta donde llegue". Y tampoco vio su juventud, 22 años, como un problema. "Eso no significa nada. Si trabajas llegas donde quieres".

En un par de frases cortas más concluyó su comparecencia. "Es un paso adelante y espero que devuelva la oportunidad a todo el club. Voy a conocer a gente nueva, trabajar, respetar a todos y sacar esto adelante", afirmó sobre la ocasión que se le presenta de jugar en un club como el Sevilla.

Y también rechazó que vaya a sentir presión por la escasez goleadora de la delantera del Sevilla: "Yo no miro nada de lo que ha pasado. Llego y no sé nada de los delanteros que están, no sé si han metido goles o no. Llego para trabajar y si juego o no juego, sigo trabajando. Y a meter goles y a ayudar al equipo como siempre".

Por último, no quiso hablar de su coste por traspaso, de 20 millones de euros, lo que marcaba su cláusula de rescisión en el Levante. "Yo no hablo eso, eso son cosas del presidente, del director deportivo y de mi repre (representante)".