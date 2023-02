En-Nesyri, algo más que un gran gol

¿Habrá vuelto el En-Nesyri de los 24 goles, el que instó al West Ham a subir de los 30 millones de euros por él en mitad de aquel curso 20-21? Desde luego, el internacional marroquí está en uno de sus picos altos de rendimiento, como se pudo comprobar ante el Mallorca, haciendo su séptimo gol en este 2023... Algo ha cambiado en el Sevilla en lo que va de año y mucho tiene que ver En-Nesyri, en una relación positiva que se retroalimenta. Porque la influencia del espigado delantero zurdo se hizo notar ante el equipo de Javier Aguirre y no sólo en los dos goles, en los que fue trascendental, sino en la presión y en el juego, en la forma de iniciar los ataques con el exitoso del 2-0 como paradigma. Lo intentó así una y otra vez y se salió con la suya. Porque En-Nesyri no puede ser sólo un buen cabeceador o el mejor defensa en los córneres.

El futbolista se desfondó como otras veces: en la presión y en las carreras para recuperar balones; y también en las bajadas al centro del campo para ofrecerse por dentro y romper la barrera del mediocampo mallorquín... Su excelente acción técnica en el 1-0, el desmarque para que Pape Gueye lo lanzara a la espalda de la zaga, el control y la definición con la zurda, no fue sino su reencuentro con una de sus especialidades, los balones al espacio que tanto estaba echando de menos. Y no menos loable es la forma en la que inició la acción del 2-0, un movimiento cayendo a la medular que intentó más de una vez ofreciéndose como desahogo para el juego por dentro. Una variante que debe seguir ejecutando aprovechando su buen momento de forma, para que el Sevilla no vuelva a la rutina de los balones a las alas buscando su remate de cabeza.

Las causas para este pico alto de forma son varias y quizá la principal sea la confianza que tiene ahora mismo el delantero, que creyó en sí mismo cuando, en pleno mercado, sacó un comunicado a través de su agente dejando muy claro que, pese a que llevaba un año y medio en el que no se encontraba, no aceptaría oferta del West Ham ni de ningún equipo para intentar sacar al Sevilla del atolladero en que se hallaba metido, pero no con millones de euros, sino con juego y goles. Más de uno torció el gesto cuando el marroquí rechazó, otra vez más, la oferta de la Premier League. Pero, ¿quién habría garantizado que con el dinero de su venta el Sevilla hubiera fichado a un futbolista con este pico alto de rendimiento cuando más lo necesita el equipo?

Pocos toques, pero decisivos

La web de estadística Whoscored señala que fue el que menos veces tocó el balón del once titular del Sevilla. Sin embargo, fue el más decisivo en las dos acciones de ataque y en otros muchas jugadas ofensivas en las que apareció para tocar y desmarcarse, sin necesidad de conducciones largas o regates (0 en las estadísticas). Las 28 veces que tocó la pelota, frente a las 89 de Gudelj, el que más, rubrica un contraste que confirma que no hace falta manosear tanto el balón para ser decisivo con él. Y aquí aparece otro de los factores influyentes en el pico alto de En-Nesyri: se está adaptando muy bien al sistema de juego de Sampaoli, más vertical, y se está beneficiando también de la nueva energía del equipo, que ya nota la frescura de un Suso recuperado y de los nuevos fichajes, como Pape Gueye o Bryan Gil. Junto con Suso y Gueye, En-Nesyri fue el que más remató, tres veces, si bien sólo dos veces a puerta, por tres del gaditano.

Siete goles ha marcado en enero, los mismos que en el anterior año y medio, si bien tres fueron en la Copa al Linares, y su influencia la ensalzó públicamente Sampaoli: "Terminó muy agotado, porque hizo un primer tiempo increíble, de lo que yo vi de él este año, lo mejor, porque no fue solamente el gol. Nos hizo generar superioridad numérica en ataque todo el tiempo, así llegó el segundo gol. Y el agotamiento hizo que sintiera alguna molestia, no creo que sean mayores". Parece que no es nada. Y que no lo sea, porque de nuevo vuelve a ser una referencia clave.