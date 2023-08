El gol de En-Nesyri en vídeo y su análisis del derbi: "Me ha gustado mucho el trabajo del equipo"

En-Nesyri volvió a demostrar que es el delantero con gol del Sevilla, al que dio el triunfo en el derbi de Guadalajara, penúltimo partido del equipo de José Luis Mendilibar, que ya espera conocer a Djibril Sow en San Francisco, adonde llegará la expedición esta noche, hora española, tras pernoctar en México y viajar por la mañana, hora local, hasta el norte de California.

El delantero marroquí marcó en el minuto 93 al empalmar con la pierna derecha, anticipándose a su marcador, un pase de primera de Fernando tras un rápido saque de banda de Ocampos. Había entrado en el minuto 72 por Rafa Mir y en el 86 casi ve puerta con un cabezazo en un córner botado por Acuña que se le fue algo desviado.

Sobre el tanto que decantó el encuentro reconoció que "fue un golazo", aunque prefirió centrarse en el esfuerzo colectivo: "Me ha gustado mucho el trabajo del equipo, cómo ha trabajado, con la gente que ha entrado en la segunda parte también ha ayudado al equipo hasta el último minuto. Doy las gracias por el esfuerzo que han hecho".

El delantero marroquí se tomó el encuentro como algo más que otro partido de pretemporada, por el carácter especial de estos partidos. "El derbi ya sabemos cómo es, tenemos que jugarlo como siempre, como un partido oficial, y siempre entramos al campo para ganar el partido", aseguró.

Se le sugiere al marroquí en los medios oficiales del Sevilla que ante el Crystal Palace el equipo de Mendilibar sufrió más que ante el Betis, sobre todo en la segunda parte. "No se ha sufrido nada. Voy poco a poco, lo que me da el míster, y lo que me ha dado es hacer lo que tengo que hacer, lo que sé hacer. Dar victorias al equipo y ayudar al equipo también".