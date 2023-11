Ocampos: "Espero que el derbi sea un antes y un después"

Lucas Ocampos (Quilmes, 11-07-1994) no juega un derbi de Liga desde hace dos años. En la jornada 13 de la temporada 21-22 (7 de noviembre de 2021) fue titular en el Sevilla de Lopetegui que se impuso por 0-2 al Betis de Pellegrini. Ha jugado cinco duelos ligueros de máxima rivalidad, con cuatro victorias, las dos primeras con sendos goles suyos, y un empate. Sin embargo, el último sabor que tiene de estos duelos es amargo, pues corresponde al derbi de la Copa, disputado entre los días 15 y 16 de enero de 2022. La temporada pasada no pudo jugar el de la primera vuelta al estar cedido en el Ajax, y en el de la segunda fue reservado por Mendilibar, que tenía ya un ojo en la final de Budapest. Llega, dos años después, con muchísimas ganas a su reencuentro con el Betis.

-¿Cómo llega físicamente? Parece que llega descansado y en plenas condiciones tras perderse los derbis del pasado curso...

-Sí, sí. Es un partido importante y tengo muchas ganas de que llegue y de jugarlo obviamente...

-Este derbi llega envuelto en un ambiente un poco extraño por la trayectoria del Sevilla, la visita de los Biris el viernes...

-Sí, bueno, los derbis son así. A veces llegas de buenas maneras, a veces llegas en el momento duro en el que llegamos. No venimos ganando y las victorias no llegan, pero es un antes y un después este partido. Pase lo que pase, estés como estés, llegues como llegues, siempre son importantes para los jugadores, para la ciudad y obviamente para los hinchas.

-No es el momento que esperaba el Sevilla para afrontar un partido de este calibre...

-Llegando bien o llegando mal estos partidos son totalmente diferentes al resto. A veces uno llega súper bien y el que no está jugando bien llega el partido y lo gana. Por suerte, todos los partidos que me tocó jugar contra el Betis, salvo el de la Copa, siempre fueron positivos (cinco de Liga, cuatro victorias, dos con gol suyo, y un empate en Heliópolis). Yo por lo menos voy con toda la positividad y la buena vibra porque ya casi en cinco años sé lo es este partido para la ciudad y para el club.

-No se le dan mal los derbis y espera retomar esa línea después de dos años sin jugarlo.

-Sí, obviamente que para mí son partidos muy importantes. Aparte de que llevo ya mucho tiempo en el club, esta clase de partidos siempre me gustan, siempre son importantes, se viven con mucha intensidad de parte de los dos equipos y espero que salga un buen partido para nosotros. Que sea un antes y un después en este momento difícil que estamos pasando.

-¿Cree que el Sevilla puede volver a ser ese equipo que disputó un título al Manchester City?

-Sí que creo que podemos ser ese equipo, porque lo demostramos, porque no hace mucho tiempo estuvimos a punto de ganarle al campeón de Champions, teniendo ocasiones claras, llegando a los penaltis... Todavía sigo creyendo en este equipo, en la idea que tenemos. Obviamente cambiamos la idea de jugar, es otra. Pero estamos convencidos de que cuando la pelota empiece a entrar y los resultados se empiecen a dar, que ojalá sea pronto, las cosas se van a ver de otra manera, como pasó al final de la temporada pasada.

-El Betis llega lanzado... ¿Le ceden el favoritismo?

-No, no. Yo personalmente, hablo por mí, no por los demás, no. Vamos a jugar en casa, vamos a jugar con nuestra gente. Tengo un poquito de amor propio, quiero ganar en mi campo y más estos partidos. Favoritos serían si jugaran en su campo con su gente. Están bien, llegan en un momento bueno, están ganando muchos partidos y seguramente llegarán confiados. Ya veremos el domingo... La gente del Sevilla forma parte importante de los partidos y creo que lo va a demostrar el domingo.

-¿Cómo pesa el factor Sergio Ramos? Es la principal duda...

-No sé, no hablé con Sergio, creo que se está recuperando bien y está forzando para poder estar. Y si está obviamente nos da mucho, dentro del campo y fuera, con la experiencia, con ese habla que tiene, con esa jerarquía. Pero si no está los que estemos vamos a ir a muerte por este partido.

-¿Qué hilos movió usted para que Sergio fichara por el Sevilla?

-No, no. Sí tenía buena relación ya, sí hablaba con él, no del Sevilla. Pero en cuanto se vio la posibilidad, y algunos sabíamos que era real que quería volver, estuvimos siempre a favor y si pudimos hacer algo lo hicimos.

-Que no fuera titular en Londres significa que Diego Alonso lo tiene como un pilar para el derbi...

-En Argentina decimos que en el diario del lunes opinar es más fácil. Después de haber pasado el partido de Londres, si hubiéramos ganado estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que el míster nos dio descanso a los que veníamos jugando más, creo que va por ese lado, porque no hablé con el míster de ello antes del partido. Y también confió en los que no vienen jugando, porque la plantilla tiene mucho nivel, y confió en esos jugadores. No salió como esperábamos, pero llego descansado, llego bien, con muchas ganas y motivado para el derbi.

-Sí lo espera fresco en el derbi... Y con razón. Según las métricas avanzadas de LaLiga, es el jugador del Sevilla más influyente en los últimos metros, el que más remate y regate tiene ahí...

-Para todos, no para mí, todos los partidos son importantes. El del Arsenal también lo era. Él intentará poner al que crea que está mejor, a los que nosotros sintamos que estamos bien y sabemos que va a ser un partido difícil y va a necesitar de todos... Sé que no respondo lo que me preguntó, pero porque no sé lo que pensaba el míster, no sé si me reservó, porque no me dijo ‘vas a jugar contra el Betis’. Eso no pasó y no puedo responder.

-¿Será el Sevilla de Ocampos frente al Betis de Isco?

-No, no, no (risas)... Sé que hay mucho morbo en eso. El otro día estuve hablando con Isco, porque vivimos muy cerca y nos cruzamos. Y lo único que te puedo decir es que los dos teníamos muchísimas ganas de jugar el derbi, sabíamos que estábamos apercibidos y eso se ve, que los dos tenemos muchas ganas de jugar.

-Tuvo que medirse en Vigo para no ver la quinta amarilla...

-Es que es la realidad, ya me perdí uno por quinta amarilla (27-02-2022, 2-1 en Nervión). En Vigo, sin cambiar mi forma de jugar, tuve más cuidado en la forma de ir.

-¿Cómo será el reencuentro con Isco después de lo que pasó?

-Me imagino que será como todos esperan, y él también creo que se lo espera. Venir al Pizjuán después de haber firmado con el Betis... Él es consciente de lo que puede pasar de hostil, dentro del contexto futbolístico, pero es un jugador con mucha experiencia y lo tomará sabiendo lo que va a pasar.

-Siendo argentino, de River, sabe lo que significan los clásicos en el Cono Sur. ¿Cree que Diego Alonso, que vivió el Peñarol-Nacional, le ha dado más trascendencia al derbi por ello?

-Puede ser, puede ser también que le hayan hecho saber en el club, la gente, la importancia que tiene este partido para todos y por el momento difícil en que llegamos seguramente el míster tiene muchísimas ganas de ganarlo, como nosotros y a los que les toque jugar vamos a full por la victoria.

-¿Qué queda de aquel discurso tras empatar con el Real Madrid en el que Diego Alonso habló de no bajar de ese listón? ¿Sigue calando su mensaje?

-No, ahora queda más autocrítica personal de cada uno. Tampoco podemos culpar al míster por todo. Somos los que jugamos nosotros, somos los que cometemos errores. Creo que somos autocríticos y sigo confiando en mis compañeros porque veo esas ganas de revertirlo todo en un partido como el derbi.

-En el sevillismo parece que ya no cala ese mensaje...

-La afición puede tener una opinión, nosotros tenemos otra en el sentido del mensaje que dio el míster. Cuando ganamos somos nosotros los que nos llevamos los aplausos y cuando perdemos somos nosotros los que nos llevamos las críticas y eso forma parte del fútbol. Lo que nos queda es creer en la idea del entrenador. Si dejamos de creer en el entrenador, la cosa no funcionaría, y todavía el grupo sigue creyendo en su idea, en su forma de jugar y tenemos que dejarnos de hablar e intentar llevarnos los tres puntos en casa.

-Que sea antes del parón le da más trascendencia, ¿no?

-A ver, yo creo que los periodistas, nosotros y todo el mundo saben la importancia de un derbi, y antes de un parón... Nosotros no llegamos en la mejor manera, pero sabemos que tenemos esa posibilidad de revertir la situación y empezar a mirar otros objetivos. Tiene una importancia grandísima y el grupo, la gente, sabe lo que nos jugamos este domingo.

-¿No cree que, después de la marcha de Monchi, un nuevo cambio de entrenador, ha faltado realismo para hablar de un año de transición o incluso de luchar por la permanencia?

-El Sevilla no se puede permitir eso, imposible. No me sentiría yo diciendo que lucho por la permanencia. Es un club muy grande, en los últimos años ha ganado títulos, hay grandes jugadores, una gran plantilla, una gran afición... Sabemos la importancia que tenemos, por eso hablo de ser autocríticos, de saber qué está haciendo bien uno, qué está haciendo mal otro. Y por eso el domingo debemos ponernos la camiseta y saber por lo que jugamos.

-¿Y cree que la lucha accionarial y su judicialización ha influido en toda la falta de estabilidad, en tantos cambios de técnicos?

-En lo personal, no. Yo me fijo en lo que pasa dentro del campo. Nosotros estamos en el vestuario y no nos fijamos en lo que pasa fuera. Ellos sabrán cómo arreglan sus problemas. Sé que son parte del club y el club es uno. Pero intentamos mantenernos al margen y hacer nuestro trabajo.

-Sólo confían pues en que el equipo dé la cara en el derbi, con esa motivación extra del Sevilla en estos partidos...

-Seguramente, vamos con esa positividad y con las ganas y con la seguridad de que los tres puntos los vamos a dejar en casa.