Del Nido Carrasco rechaza la "crítica interesada" y ve al Sevilla "súper metido" ante el derbi

La razón por la que Lukébakio dejó de rendir

Paralelamente, en el XVII Encuentro de Peñas Sevillistas en Islantilla, Víctor Orta habló de algunos asuntos de actualidad y planificación. Por ejemplo, el bajón de rendimiento de Lukébakio. "El motivo de su 'bajón' ha sido personal. Debido a problemas con el embarazo de alto riesgo de su mujer -dio a luz a una niña-. Ha tenido que viajar a Bélgica varias veces con permiso del club", desveló el director deportivo, que también habló del delantero del Sevilla Atlético Isaac, que lleva 9 goles en 10 jornadas. El punta ya no es sub 23 y, por tanto, no puede compaginar primer y segundo equipo, si juega con el Sevilla ya no puede hacerlo con el filial. "A día de hoy no puede subir por tema fichas, pero es una posibilidad para el mercado de invierno, donde se espera que haya movimientos en la plantilla"