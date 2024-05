El carísimo periodo de 'Erasmus' de Alejo Véliz y Hannibal Mejbri

A falta de seis minutos para el final del Sevilla-Granada, el Ramón Sánchez-Pizjuán ya festejaba aliviado la salvación matemática con el rotundo 3-0 al equipo nazarí. Y fue entonces cuando Quique Sánchez Flores fue un poco más allá en esa tendencia a ordenar extrañas sustituciones en los últimos minutos, y mandó ingresar al terreno de juego a Alejo Véliz y Hannibal Mejbri, dos de los refuerzos invernales que le trajo el director deportivo del club, Víctor Orta. Una vez amarrada la permanencia, entonces sí, el preparador madrileño se acordó de dos jugadores a los que ha ignorado por sistema durante la tormentosa travesía hasta asegurar la categoría.

Esas desavenencias entre la dirección deportiva y el entrenador han cobrado cuerpo en las tiernas figuras de dos chavales con pinta de realizar la beca Erasmus en Sevilla. Carísima le ha salido al club esa beca: Alejo Véliz, con 20 años, cedido por el Tottenham Hotspurs, ha disputado en total 30 minutos, apenas media hora, desde la jornada 24ª, primera en la que estuvo disponible tras llegar con problemas físicos, hasta la jornada 37ª del pasado domingo en Bilbao.

Cinco ratitos, literalmente, ha jugado el ariete argentino: 4 minutos ante el Valencia (25ª jornada), en la que remató de cabeza nada más salir; 15 minutos en el Santiago Bernabéu, donde ingresó poco antes de que Modric hiciera el único gol; 4 minutos ante la Real Sociedad en Nervión, con 3-1 en el marcador entonces; los referidos seis minutos ante el Granada, con el partido ya sentenciado; y medio minuto en San Mamés...

La decisión de Quique de dar entrada a Véliz cuando el colegiado canario Pulido Santana ya miraba su cronómetro para llevarse el silbato a la boca no fue bien encajada por el sevillismo, a tenor de los comentarios en las redes sociales. El mismo Antoñito, ex jugador del club de Nervión, no se mordió la lengua con el gesto del entrenador hacia un jugador con el que ya hace tiempo dejó claro que no contaba: "No lo veo lógico".

Tampoco ha sido lógico el muy escaso protagonismo de Hannibal Mejbri, cuya llegada despertó cierta ilusión entre la afición por el perfil técnico y creativo del medio tunecino, que procedía además de un aristócrata europeo como es el Manchester United. Apenas ha jugado 100 minutos desde la jornada 21ª a la 37ª, repartidos en seis partidos. En una jornada no fue citado y en diez ha permanecido hasta los tres pitidos finales en el banquillo.

Los seis partidos en los que ha tomado parte Hannibal fueron: ante el Girona, jornada 21ª (28 minutos, en los que dejó buenos detalles dentro de un partido ya sentenciado a favor de los catalanes); 8 minutos en Vallecas, jornada 23ª, en la que tuvo la pelota en esa fase final en la que el Rayo apretaba para intentar empatar; un solo minuto en Mestalla, jornada 25ª; en la 27ª, ante la Real Sociedad, Quique al fin le dio crédito a Mejbri, que salió titular, pero fracasó como medio puro, algo más atrás de su querencia natural; y tras los 6 minutos ante el Granada (jornada 34ª), cuando salió junto a Véliz, Hannibal salió a estirar las piernas cinco minutos en Bilbao el pasado domingo.

Ambos jugadores retornarán a Inglaterra con la sensación de haber perdido medio año en sus carreras deportivas. Como esos desaplicados estudiantes de Erasmus que se dedican a disfrutar de la dolce vita en sus ocasionales destinos...