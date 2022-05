Fernando: "Estoy en la fase final de la recuperación"

Fernando Reges es uno de los jugadores más añorados en el Sevilla en este último tramo de Liga. El brasileño ha sido una baja muy sensible. Clave en el sistema defensivo junto a Koundé y Diego Carlos, el experimentado centrocampista desapareció del equipo justo antes de la eliminatoria de Champions ante el West Ham, en la que intentó forzar. Después, tuvo que pasar por el quirófano y ahora empieza a ver el final de su recuperación.

"Ya estoy en la fase final de la recuperación. Ya estoy en campo con balón y lo último es ya entrar con el equipo. Las primeras semanas fueron un poco duras con el pie hacia arriba, con las muletas...", ha explicado el brasileño en los medios oficiales del club.

"Yo tenía molestias y jugaba con ellas, pero llegó un momento en el que no podía mover el pie, por un problema en el cartílago que me llevó a la operación. Lo iba a intentar (jugar en Londres ante el West Ham), pero el mismo día del partido veía que no podía. Necesitaba al menos un 80% de capacidad de movimiento y no lo tenía. Sufrí mucho en el partido, porque cuando estás viendo que el equipo te necesita y que tú no puedes ayudar, es durísimo", ha explicado Fernando, que se entrena en solitario en la ciudad deportiva.

El empate en el Wanda Metropolitano

El centrocampista también ha hablado del tramo final de Liga y del decisivo partido ante el Atlético en el Wanda Metropolitano, en el que un gol de En-Nesyri dio la clasificación para la Champions. "Dentro de mí sabía que podíamos conseguir el empate en el Wanda Metropolitano. La victoria era complicada porque el Atlético venía de una racha muy buena, pero conseguimos ese punto y estamos muy contentos. Teníamos casi todo hecho, en enero nos veíamos casi clasificados, pero las cosas no han salido bien últimamente y lo hemos pasado un poco mal. Lo importante es que se ha conseguido el objetivo, que no es nada fácil".