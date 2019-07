El brasileño Fernando, nuevo jugador sevillista, ha pronunciado sus primeras palabras como integrante de la plantilla nervionense. El ex centrocampista del Galatasaray se ha mostrado feliz por el paso que da y asegurado que llega en muy buena forma y dispuesto a disputar, si Lopetegui lo desea, sus primeros minutos en el amistoso de mañana ante el Reading.

“Estoy muy contento por estar en este gran club. Tengo que trabajar mucho y es lo que voy a hacer todos los días”, ha dicho el experimentado jugador de 31 años, al que se la ha preguntado por sus anteriores visitas al Sánchez-Pizjuán como jugador del Oporto o del Manchester City. “No he tenido buenas experiencias aquí con otros equipos. Ahora vamos a hacer todo para jugar el máximo de partidos posibles”, ha comentado Fernando, quien ha comentado que no ha hablado todavía con sus ex compañeros en el City Jesús Navas y Nolito. “Mañana vamos a estar juntos y hablaré con ellos".

“Estoy bien, he trabajado 10 ó 15 días y en el Galatasaray una semana. Estoy listo para lo que quiera el entrenador", ha avanzado el berasileño, que ha reconocido que la operación ha sido complicada: “Muy difícil, los turcos son muy difícles, no querían dejarme salir, pero le tengo que dar las gracias a Monchi, que ha trabajado mucho para que yo esté aquí”.