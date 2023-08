Flamengo y River Plate, las peregrinas opciones de Montiel en Sudamérica

Que Montiel no ha cuajado en el Sevilla desde su llegada en 2021 es una obviedad que no se corrige con el paso del tiempo. Pese a ser el ejecutor del penalti decisivo en la final de Budapest, para la consecución de la Séptima, el internacional argentino no termina de encajar. Y de Sudamérica llegan soluciones que, cuando menos, parecen complicadas. El River Plate colmaría al jugador, pero el Flamengo es el que tiene más dinero...

En el derbi de México se sacrificó jugando en la izquierda por necesidad. Y ahí volvió a sufrir. E incluso pudo ser expulsado por una entrada dura a Luiz Henrique, que le dio la noche en Guadalajara. En cambio, Juanlu viene pisando fuerte y parece más adaptado a lo que pide José Luis Mendilibar.

El Sevilla vería con buenos la salida de Montiel, siempre que no supusiera pérdida económica. En el River Plate quieren repatriar a varios defensas y andan buscando un lateral derecho. Y Montiel siempre dijo que le encantaría volver a su club de origen, donde es todo un ídolo... Pero no tan pronto. Aun quiere desarrollar su carrera en Europa, que sí le brinda la ocasión de tener un alto caché y un más trayectoria curricular.

Además, el River, según diversas informaciones tanto argentinas como brasileñas, sólo podría acometer una cesión. Y puede que ni siquiera colmara la ficha y la amortización del jugador, que le costó al Sevilla 11 millones cuando lo fichó hace tres años del River. La amortización es alta y en Nervión no van a regalar ni un euro.

El Flamengo y la situación de Pedro

El Flamengo, según avanza Bitbol, sí podría poner encima de la mesa dinero. Unos 10 millones de dólares, asegura este medio, que incide en que Jorge Sampaoli necesita como el comer un lateral derecho con experiencia, porque se está aviando con el juvenil Wesley.

Incluso habla de la opción de incluir en la operación a Pedro, el delantero que es un icono del Flamengo pero que no puede continuar allí tras su discusión y la agresión que sufrió de Pablo Fernández. El problema es que el caché del delantero carioca es incluso más alto que el de Montiel... Es decir, que las dos opciones aparecen como posibilidades lejanas y demasiado peregrinas o imaginativas...