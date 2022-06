Gio Simeone y el Sevilla, recurrente rumor que vuelve a cobrar fuerza

Desde hace un tiempo, el hijo de Diego Pablo Simeone ha sido vinculado insistentemente con el Sevilla de uno u otro modo. En octubre de 2020, por ejemplo, en una entrevista en El Larguero, fue preguntado Giovanni Simeone por el el Atlético, por el fútbol español y mostró su predilección por su estilo de juego... y por el Sevilla. Ahora vuelve a ser el omnipresente Gianluca di Marzio quien asegura que desde Nervión han tanteado al Hellas Verona preguntando por el delantero argentino.

Llega esta información después de que el Hellas Verona, el equipo en el que la temporada pasada estuvo cedido y marcó 17 goles y 6 asistencias en 37 partidos oficiales, ha ejercido la opción de compra de 10,30 millones de euros que firmó cuando lo adquirió cedido del Cagliari. El club del Veneto está contento con él y el futbolista también está a gusto en la ciudad de Romeo y Julieta. Pero otras informaciones hablaban de que la intención del Hellas es revenderlo.

No es extraño que, a través de intermediarios, Monchi extienda sus redes y esté al tanto de las condiciones de salida de los futbolistas que destacan en los distintos campeonatos europeos. Pero la realidad es que conversaciones como tales, es decir, un inicio de negociación, no hay en absoluto.

Es fácil vincular a Gio Simeone con el Sevilla, por el pasado sevillista de Diego Pablo Simeone y porque el propio ex delantero del River Plate ha declarado su predilección por el estilo de fútbol de la Liga... y del equipo de Nervión en concreto. "Sabéis lo que siento por el Atlético -dijo en octubre de 2020 en El Larguero- pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta, pero siempre, no solamente ahora. Quizás porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos", dijo sin reparos.

Ahora vuelve a estar en el candelero Gio Simeone (Madrid, 05-07-1995), que tiene la ventaja de la doble nacionalidad desde su nacimiento. Al terminar la temporada, fue preguntado sobre su futuro destino, antes de que el Hellas Verona ejerciese la opción de compra. "Es normal que un jugador con ambiciones busque oportunidades de crecimiento. Jugar en Europa es una de las mejores cosas, hacerlo con el Verona sería genial y si este grupo se mantuviera así, podría hacerlo. Si tuvieran que buscar una venta, también me gustaría ir a España a retar a mi padre", dijo el jugador.

Los vínculos del Cholito con su país de nacimiento, aunque futbolísticamente se criara en Argentina y saliera del River Plate hacia Italia en 2016, son obvios. También su vinculación con el Sevilla como un hipotético destino. Pero por ahora todo es especulación, más allá de que Monchi esté atento a las situaciones de futbolistas atractivos y a las oportunidades de mercado. Es su trabajo.

Gio Simeone, a sus 26 años, ha completado su mejor temporada en la Serie A en cuanto a números. Se le acercan los 14 goles y dos asistencias (35 partidos) que hizo recién desembarcado en la Serie A, en el Genoa, en la 16-17, números que casi se calcan con los 14 goles y cuatro asistencias en la Fiorentina en la 17-18. También hizo 12 tantos y dio 4 pases de gol en el Cagliari en 37 partidos en la 19-20.

Pero la cifra de 17 goles de la pasada Serie A (y 6 asistencias en 35 partidos) y la transacción entre el Hellas Verona y el Cagliari han abierto la espita de las especulaciones. Y como es habitual, el Sevilla sale a la palestra una vez más.