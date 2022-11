Gudelj, el Mundial y sus emotivos vínculos con el Sevilla desde niño

Los Gudelj están de enhorabuena. Este jueves puede tener su debut en un Mundial uno de los integrantes más destacados de una familia muy futbolera, el sevillista Nemanja. Ante Brasil nada menos además. Hijo de Nebojsa Gudelj, ex futbolista que como defensa pasó por España y los Países Bajos y era primo del delantero del Celta Vladimir Gudelj, y hermano de Dragisa Gudelj, que juega en el Córdoba de lateral izquierdo, como el padre, Nemanja es el orgullo de esta familia serbia con fuertes vínculos en España.

"Cuando tenía cuatro años mi padre fue a jugar al Logroñés y estuve dos años allí. Mi padre ganó la liga en Segunda División y son los primeros recuerdos que tengo". Se refiere al ascenso a Primera División en 1996, con Juande Ramos, que una década después justo se coronó en Eindhoven con el Sevilla.

Del Sevilla ya se le quedó grabado un partido que vio en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Estaba yo con mi padre, era yo muy pequeño, pero recuerdo que era partido muy bonito para ver, para mí siendo tan pequeño, en un estadio así lleno, fui feliz...", dijo. "Juande Ramos fue su entrenador y luego años después se siguió llevando muy bien con él", sigue recordando en una entrevista para Movistar Plus.

Ahí también recuerda sus primeros recuerdos de los Mundiales que ahora disfruta desde dentro. "De pequeño en las vacaciones en Torrevieja, donde teníamos una casa, por la noche veíamos los partidos en la pantalla grande", rememora un futbolista que lleva 49 internacionales con Serbia y que si debuta en el Mundial ante Brasil unirá a ese feliz hecho la efeméride de que sea en su quincuagésimo partido con su país.

Por su trayectoria en muy distintos equipos y esa proverbial capacidad para los idiomas de los balcánicos, que aprenden rápido allí donde van, Gudelj, además del serbio materno, domina el "español, holandés, inglés y portugués, muy bien". "Y luego hablo alemán y como estuve un rato en China hablo un poco de chino. Por ejemplo, ahora me ha venido el doctor, necesitaba pedir algo en la farmacia en portugués y me preguntó traducirlo", ilustra sobre el conocimiento que de la lengua lusa tiene este futbolista políglota.

"Me alimento como un vegano y donde lo he notado más es en la recuperación tras los partidos y en la energía durante los partidos, podía aguantar mucho más en un partido con un nivel mucho más alto", sigue contando en esta entrevista de matices humanos. "A mucha gente que invito a comer, me dicen: '¿qué vamos a comer, sólo hierba?'. Y yo les digo: 'Tú vente a comer y ya verás".

Su hermano Dragisa viene de Córdoba a verlo cuando puede y él le devuelve la visita. El primo de su padre fue un ídolo en Vigo. Pero Nemanja tiene claro quién es su ídolo y referencia. "Mi ídolo desde pequeño era mi padre. En Breda, en Holanda, había un bosque al que me llevaba y yo siempre me quejaba, porque eran carreras largas y duras. A veces tenía que vomitar al final del entreno y yo sabía lo que tocaba y me quejaba mucho y él me decía: 'Si no quieres, vamos para casa'. 'No, a casa, no'. Y al final siempre íbamos a entrenar", relata.