Imanol, sobre Mendilibar: "Los que lo conocíamos ya sabíamos que era un gran entrenador"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aprovechó su comparecencia previa al partido ante el Sevilla para felicitar al preparador del equipo andaluz, José Luis Mendilibar, por el título en la Europa League, y aseguró que no le ha sorprendido lo conseguido por el equipo andaluz ya que sabía que "era un gran entrenador".

"Es triste que le llegue el reconocimiento ahora con todo lo que ha hecho. Estando en otros equipos siempre dije que era un referente por su forma de ser y trabajar y, a día de hoy, pienso lo mismo. Aunque a algunos les haya podido sorprender, los que le conocemos bien sabemos que es un gran entrenador, independientemente de los títulos", destacó.

Alguacil no decepcionó cuando se le preguntó sobre su posible once ante el Sevilla, en un encuentro en el que no hay nada en juego para la clasificación, y sorprendió al subrayar que para él hay todavía muchos alicientes y que no regalará minutos.

"Para mí mañana sigue habiendo mucho en juego y lo jugadores lo saben aunque hayamos dado más días de fiesta. Saben que quiero conseguir 30 victorias en una temporada, una portería más a cero y que la gente de arriba siga subiendo el número de asistencias y goles, además de darle una gran despedida a Asier Illarramendi", dijo Alguacil en su comparecencia previa sobre su posible once.

Abundó sobre esta cuestión cuando todo indicaba que podía haber participación de jugadores menos habituales, negó esa posibilidad porque no puede "traicionar" ni su forma de ver el fútbol "ni a los jugadores ni tampoco la competición" y declaró que los días previos ha preparado "la mejor forma posible de ganar este partido".

En un breve balance de la temporada que termina este domingo, recurrió a un símil automovilístico para asegurar que la Real ha competido con un vehículo "de Fórmula 3000 y muchas veces en pistas mojada con neumáticos secos, lo que da un valor enorme a lo conseguido".