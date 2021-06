El inicio del mercado, tan tibio como el inicio del verano

Este lunes 21 de junio amanecía Sevilla ya en verano y con una máxima de 28 grados. De madrugada, mientras el Daily Star le daba salida al papel de su rotativa, la temperatura había bajado hasta los 15 grados. Desde Inglaterra vuelven a llegar informaciones, rumores, que ponen el foco en los futbolistas más cotizados del Sevilla. En este caso, el diario británico hablaba de que el Wolverhampton estaba dispuesto a pujar fuerte por En-Nesyri. Sabedores allí que en Nervión habían rechazado en invierno una oferta de más de 30 millones de euros del West Ham, subieron la apuesta: 35 millones de libras, o sea, 41 millones de euros. Pero de esa cifra no tiene conocimiento el Sevilla, por ahora.

El estío empieza tibio, aunque pronto empezará a coger la temperatura, y el mercado parece un reflejo de ese tono azul, frío, del termómetro para estas alturas del calendario. En Inglaterra hablan de una declaración de intenciones del Wolverhampton por En-Nesyri, como antes hablaron de otra declaración de intenciones del Manchester United por Koundé.

Pero la realidad es la que es y ni por uno ni por otro ha llegado hasta ahora, y ya quedó atrás la primavera, ninguna oferta formal. Las libras están ateridas en este temprano y tibio estío que tiene el foco en la multinacional Eurocopa. Y, además, en el caso de En-Nesyri, el futbolista quiere continuar en Nervión y, en todo caso, no se va a dejar seducir por un equipo, el Wolverhampton, que ni siquiera jugará en Europa la temporada próxima, cuando en el Sevilla disfrutará de la Champions de nuevo. Ese tipo de ofertas, en la actual situación del Sevilla, no convencen a nadie.

Fuentes del club sevillista consultadas por este diario reiteraron lo que ya sabe todo el mundo y vienen pregonando sus adalides: no hay movimientos. Lo anunció este fin de semana José Castro en una entrevista a RNE. Ante los micrófonos de la emisora nacional, y preguntado concretamente por si había alguna novedad por Koundé, dijo: "En estos momentos no hay nada. No hay nada de momento y ya veremos qué ocurre, el mercado es muy largo y hay que darle tiempo". Porque el Sevilla necesita confiar en que con el tiempo llegarán las ofertas.

Necesita el club de Nervión realizar una gran venta para poner en marcha la maquinaria de fichajes. De momento, ni siquiera ha podido anunciar uno que llega sin coste de traspaso, el de Dimitrovic, por respeto a su club de origen, con el que en puridad aún tiene contrato hasta el 30 de junio. Pensar ya en grandes movimientos de traspasos, como el que requeriría el esfuerzo por Palhinha, por ejemplo, es inviable ahora mismo.

Lo de Palhinha no es un brindis al sol. Monchi quiere darle un relevo a Fernando y el pivote del Sporting, el 6 del campeón de la liga portuguesa, gusta mucho. Claro que implicaría un desembolso importante, cercano a los 20 millones según los primeros sondeos a través de su agente. Entretanto, la Eurocopa sigue ejerciendo de compuerta del mercado.