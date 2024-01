Isaac se gana el sitio con sus goles y Alberto Flores mejorará si lo dejan

Alegría para los sevillistas en la Copa del Rey dentro de un curso tan cargado de insatisfacciones. El equipo de Quique Flores sufrió antes del descanso, cuando defendió muy mal el cero a uno inicial de Sergio Ramos, y después fue superior al Getafe gracias a los dos goles de Isaac.

Isaac | No es el delantero perfecto, pero sí es un gran delantero

Le falta la velocidad de reacción y tal vez haber cultivado el físico desde una edad más temprana en un club de élite, pero esas dos debilidades no impiden que sea un excelente delantero. No es perfecto, claro está, pero sí tiene numerosas virtudes para poder vivir del fútbol en la Primera División. La principal de ellas es su definición, su capacidad para convertir las ocasiones que se le presentan, y lo demostró en Getafe, pese a que su tiro del 1-3 no fue el mejor que haya realizado en su carrera. Es letal.

Alberto Flores | Es mucho mejor de lo que demostró

El debut fue un toro embolado con el que se encontró, ya que el Getafe es un equipo que ataca mucho y eso provoca incertidumbre. Tuvo muchos problemas en los balones aéreos, ya que no se quedó con un par de balones y eso le originó inseguridad, pero sí estuvo perfecto en una de sus grandes cualidades, que es vivir el partido como un centrocampista más. Saques, serenidad...

Soumaré | Si le meten dinamismo y físico al lado, es un pivote muy válido

Notable partido del centrocampista en un día en el que tuvo al lado a Sow, una pareja que debería ser fija en la medular nervionense, pues tienen físico y tampoco son unos pataduras. Se anticipó en muchas ocasiones y robó balones que fueron importantes. Eso sí, fue uno de los que dio el paso atrás después del cero a uno y eso contribuyó a que los suyos se aculasen demasiado.

Ocampos | Hacía tiempo que no jugaba a este nivel

Una de las causas por las que el Sevilla ha cuajado una primera vuelta del campeonato tan decepcionante ha sido el bajón del nivel de Ocampos respecto a la segunda mitad de la pasada temporada. El argentino es fundamental para un equipo que adolece de falta de mala leche en su fútbol en muchas de sus piezas. Estuvo acertado en Getafe y abrió las puertas con el balón del 1-2.