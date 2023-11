De un Joan Jordán que ya no se parece a Joan Jordán a un Juanlu que sufrió en exceso

Horripilante partido sevillista ante el Arsenal, incapaz de competir siquiera contra el conjunto londinense. Diego Alonso hizo una revolución en su once pensando en el derbi contra el Betis y el resultado no pudo ser más nefasto para los suyos, que dispararon por primera vez a puerta en el minuto 96.

Joan Jordán | Definitivamente, ya es un jugador irreconocible

El bajón en el juego del centrocampista catalán no es algo nuevo, pero parece increíble que no tenga fondo en su trayectoria. Ha pasado de ser uno de los mejores futbolistas de la plantilla del Sevilla a un jugador que huye del balón, que no toma decisiones y que no tiene confianza ya para intentar absolutamente nada. Es más, una de sus principales virtudes era el golpeo del balón en las acciones de estrategia y hasta en eso está espantoso. Parece otro futbolista distinto a Joan Jordán.

Mariano | Al menos, se creó una ocasión y disparó a puerta

En un partido tan deplorable por parte de la mayor parte de los que tomaron parte en él, por no decir casi todos, el delantero sí tuvo algunas acciones de mérito desde que tuvo que entrar para sustituir a Soumaré. Se fabricó una llegada en solitario y ahí también cabe censurarle que no fuera más egoísta para disparar porque la jugada pedía eso. Disparó a puerta en el minuto 96, el único.

Juanlu | Sin conceptos defensivos y sin ayuda, Martinelli...

El lateral derecho va a tardar mucho tiempo en olvidarse del brasileño Martinelli y del partido que le dio en el Emirates Stadium. Cuando lo encaran así le cuesta trabajo defender, pues le faltan muchos conceptos básicos para ello. El rival se le iba una y mil veces a base de meterle una punta de velocidad más con el balón. Encima no tenía ni la más mínima ayuda de nadie para evitar el uno contra uno.

Gudelj | Ya está bien de ser un central fijo, no es su puesto

Puede jugar un millón de partidos en la posición de defensa central y en un notable porcentaje de ellos incluso habrá rendido, pero es una evidencia que no es su sitio, que le cuesta trabajo adaptarse a esos automatismos. No sólo rompió un fuera de juego claro en la jugada del dos a cero, también hizo algunas faltas flagrantes en el arranque del partido por ir siempre a destiempo.