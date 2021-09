José Castro: “A los americanos no los trajo nadie; vinieron solos”

La carrera por comprar acciones a un precio desorbitado por parte de las grandes familias propietarias del capital sevillista con vistas a una millonaria venta propició la entrada de la sociedad con sede social en Florida 777 Partners y que ésta haya vuelto a meter cizaña en el sevillismo. Sevillistas Unidos 2020, la filial que opera en el club y que posee más de un 7%, ha solicitado una Junta General Extraordinaria con el objeto de revocar los cargos del consejo de administración y realizar nuevos nombramientos, lo que ha hecho que reaperezca el nombre de José María del Nido Benavente, que ya ha iniciado movimientos para recuperar el control de la entidad.

Y mientras, José Castro niega que el llamado grupo americano haya llegado al club de la mano de los actuales gestores pese a que llegó a decir en una Junta (después de negarlo una y otra vez) que detrás estaban “22 sevillistas” que iban a favorecer un impulso para el crecimiento de la entidad.

Optimista "Afortunadamente, no van a ganar la Junta, muy mal nos iría si así fuera; ojalá no ocurra”

El presidente fue invitado a la tertulia Cisneros Palacios, un grupo de amigos que celebra encuentros informales con cierta frecuencia con un invitado de relevancia. En este caso sus manifestaciones han sido filtradas y han visto la luz en Estadio Deportivo. “El dinero de estos americanos no los trae nadie, vienen solos, aunque hay quien dice que los he traído yo. Aunque yo no los conozco. Es verdad que empezaron a comprar acciones, que era un número pequeño porque no afectaba a la sociedad en general, y siempre ha sido por el mismo motivo. Que hay una parte que continuaba comprando acciones con el interés inequívoco de hacerse dueño del Sevilla y eso no tiene discusión [...] Ese grupo que empezó a hablar con uno y con otro. Lo dije en la Junta, por lo que lo puedo decir aquí: ese tipo es un mentiroso absoluto, este tal Andrés (Blázquez) es un mentiroso. Y que iba engañando a las familias sevillistas, cuando nosotros sabemos pelearnos solos y ser capaces de llegar a acuerdos también cuando llega el momento del corazón y los sentimientos con el Sevilla”, asegura Castro, que recuerda que “es posible que nos equivocáramos, no hay por qué no reconocer algún error, pero es evidente que los aciertos son mucho más que los errores. Nos hemos dado cuenta que tenemos que seguir los sevillistas gestionando el club y no esperar gente de fuera que no sabemos qué van a hacer. Y precisamente este grupo no tiene nada bueno; te lo aseguro. Mientras más lejos esté 777, mucho mejor”.

No obstante, Estadio Deportivo aporta documentos que acreditan un acuerdo firmado entre Sevillistas Unidos 2020, Castro, Carolina Alés, Carrión y Guijarro para la sindicación de acciones y que contempla una “opción de compra”. Sobre la próxima Junta de Accionistas, Castro es optimista: “Afortunadamente no van a ganar en la Junta; muy mal nos iría si así fuera. Ojalá no ocurra”, señaló en la tertulia.