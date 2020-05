Juanlu: "Es verdad que me gustaría ser presidente del Sevilla"

Juan Luis Sánchez Velasco (Sevilla, 15-08-2003) es el más joven de los futbolistas que están a las órdenes de Julen Lopetegui preparando la vuelta de la Liga, que ya tiene fecha, pues el Sevilla-Betis se jugará el jueves 11 de junio, en espera de que se confirme la hora, las 22:00 ó las 23:00. Juanlu, extremo del Sevilla Atlético, al que dio el salto directamente desde el cadete A, vive un sueño y visualiza la hora de debutar, aunque sabe que ese momento "aún puede esperar". Y a largo plazo tiene otro deseo muy llamativo, ser presidente del Sevilla.

El extremo de 1,86 metros, con una planta espectacular de futbolista, espera poder aprovechar esta oportunidad. "Todo canterano sueña con esto. Estoy en una nube y para mí es un sueño. Lo que quiero es que me llegue la oportunidad y poder aprovecharla. Me veo preparado para ello. El trabajo está siendo duro, pero esto es así. Con estas circunstancias no queda otra y aprovecho cada día para mejorar y para aprender. Así, si me llega la oportunidad, podré estar preparado al 100%", dijo en SFC Radio.

Juanlu es sevillista desde pequeño, por familia, y no se podía ni imaginar cuando iba al estadio a ver a sus ídolos que llegaría un día en que podría entrenarse con las figuras del Sevilla. "Cuando vas al campo ya te imaginas jugando ahí y es lo mejor que me podría pasar. Mi sueño sería debutar y lo que está pasando es increíble. Este año me está sirviendo mucho para mejorar y para madurar. La Segunda B es una categoría muy dura y te exige muchísimo. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad".

El extremo diestro, que ingresó en la cantera con 9 años, habla de lo que significa para él entrenarse con Jesús Navas, con Banega, con Óliver Torres... "Hace unos años es algo que ni me imaginaba. Cuando llegas es totalmente diferente, porque soñaba con jugar con ellos y estoy ahí. Por mucho que te digan, es una experiencia totalmente nueva. Si logro debutar ya sería un sueño totalmente hecho realidad, pero hay que estar preparado".

En el filial jugaba de extremo, en la derecha o en la izquierda, a pierna cambiada, también de lateral derecho por su recorrido. Su polivalencia es uno de sus valores. "Todo lo que sea jugar suma, me estoy sintiendo cómodo en todas las posiciones y es bueno tener polivalencia. Me gustó jugar de lateral derecho el otro día, y sobre todo poder fijarte en un jugador tan importante como Jesús (Navas) te hace mejorar muchísimo y estoy muy contento con este nuevo pasito".

Sobre sus nuevos compañeros de entrenamiento alabó la calidad general, pero... "Al final todos te sorprenden, pero hay dos o tres que los ves jugar y tienen un nivel increíble. Banega me sorprendió mucho la primera vez, luego Jesús Navas, Óliver Torres, todos te sorprenden...".

"Soy muy joven y sé que a lo mejor todavía no me llega el momento, sé que a lo mejor esta temporada no me llega la oportunidad de debutar, pero espero que me queden muchos años por delante aquí. Esto es un trabajo del día a día. Esto es algo que se mama desde chico", dice Juanlu, que dejó claro quiénes han sido sus referencias como aficionado y canterano del Sevilla: "Mís ídolos siempre han sido Jesús Navas, Rakitic y Reyes, siempre me han marcado".

Y, por último, un anecdótico sueño muy a largo plazo. ¿Es verdad que le gustaría ser presidente del Sevilla? "Sí, eso es verdad, me encantaría ser presidente del Sevilla. Dirigir el club del que eres desde chico, mandar tú. Siempre me ha gustado eso de ser presidente del Sevilla", dice con desparpajo el juvenil de 16 años.