Juanma Moreno recibe en la Junta de Andalucía al Sevilla campeón

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, al Sevilla Fútbol Club para agradecerle en nombre de todos los andaluces el logro de la UEFA Europa League conquistada en Budapest ante la Roma. Asimismo, el Sevilla ofrece a todos los andaluces la séptima... y le ha regalado al presidente andaluz una camiseta firmada por los jugadores en el Salón de los Espejos, escenario del acto.

La plantilla, el cuerpo técnico y los miembros del consejo de administración del club de Nervión, siete veces campeón de la Europa League como destaca en su nota la Presidencia de la Junta, se han hecho una fotografía conmemorativa con el presidente de la comunidad autónoma, en recuerdo de la impresionante gesta, en la que el equipo de José Luis Mendilibar se ha llevado por delante a colosos como el Manchester United, la Juventus o la propia Roma de José Mourinho.

Tras la foto y la entrega de regalos conmemorativos, tomarán la palabra el propio Juanma Moreno, en representación de todos los andaluces, y el Pepe Castro, altavoz en este acto de todos los sevillistas.

Castro y un torneo que "es religión"

José Castro abrió la recepción: "Tengo que empezar por los agradecimientos. El Sevilla FC agradece que el presidente de la Junta con todos los quehaceres que tiene, nos acompañe en un día como el del miércoles (en la final de Budapest), que era importante para la entidad, importante para la comunidad, para la nación, porque somos el único equipo que ha llegado a una final y ha ganado un título para Sevilla, para Andalucía y para España. Y reitero el agradecimiento no sólo al presidente de la Junta, también el alcalde Antonio Muñoz y también José Luis Sanz estuvieron con nosotros".

"Hay que agradecer a este grupo humano, a esta plantilla, que siendo un año difícil, complicado, muy duro para todos los que integramos el club y para nuestras familias, con la llegada de nuestro nuevo entrenador, José Luis Mendilibar, al que le debemos una parte importante de este título que hemos conseguido...", dijo.

"Sólo puedo decir en nombre de la entidad que pido agradecimiento a una entidad como la nuestra que es capaz de hacer gestas como la nuestra, que es capaz de hacer vibrar a toda una nación, no ya una ciudad o una comunidad, porque toda España estaba con nosotros. A esta plantilla que ha sido capaz de creer a este entrenador para cambiar un mal año en que no salían las cosas en la Liga e ir por nuestro torneo fetiche, nuestro torneo de la Europa League. No es baladí decir que es nuestro torneo fetiche, porque es una realidad. Ningún equipo tiene siete Europa Leagues. No sólo eso, ningún equipo tiene tres. Y el que quiera ver siete Europa Leagues juntas, una de las maravillas no del mundo pero sí del fútbol, tiene que ir a nuestro museo".

El presidente del Sevilla ha reconocido que "todos estábamos asustados porque todos estábamos coqueteando con la Segunda División". "Pero llevamos incrustado que la Europa League nunca la podemos jugar a un lado, porque es la que nos dio la vida. El conjunto de los jugadores, de los directivos, del consejo de administración, hablamos siempre de la Europa League como algo nuestro, que nos dio tanto que jamás podremos abandonar. En el año más complicado, más duro, más fuerte, la que nos saca del problema de no estar Europa por décimo año consecutivo es la Europa League", ha añadió. "Es muy difícil estar todos los años en Europa, bien en Champions o en Europa League. Lo que muchos equipos anhelan, quieren y se ilusionan, nosotros lo tenemos cada año. Démosle valor". Y señaló la gesta del Sevilla: "Siete de siete, eso es muy difícil, es muy difícil". "Y hemos dado felicidad a la gente, incluso aficionados del otro equipo me han saludado y me han felicitado varios", dijo. "La felicidad que da el Sevilla a los sevillanos, a los sevillistas en particular, a los andaluces y a los españoles no tiene precio".

El discurso de gratitud de Mendilibar

José Luis Mendilibar fue el segundo en tomar la palabra. "Yo no me voy a enrollar tanto como el presi, ¿en? En primer lugar, agradecer al presidente de la Junta la oportunidad de poder ofrecer este trofeo a Sevilla y a Andalucía. Después al consejo y a la dirección deportiva, por darnos la oportunidad de poder estar aquí, los dos meses y medio. Se me ha pasado muy rápido, pero ha valido la pena. Después, al cuerpo técnico qu ha venido conmigo, que son poquitos, pero bien avenidos, que me han ayudado a hacer las cosas que me hemos hecho. Después también gracias a todos los empleados del club, analistas, entrenadores del club, lavandería, utilleros, que nos recibieron con las manos abiertas y nos han dado todo lo que pedíamos...", aseguró.

Y después, a los jugadores. Sin ellos es imposible poder esto adelante,. La gente dice que los he convencido... Desde el primer día les dije que eran buenos futbolistas, y no sólo para darles varlor, sino porque creía en lo que decía. Y al final ellos han creído y hemos tenido un buen fi. Lo grande de la temporada lo hemos hecho. Tenemos un trofeo, la séptima del Sevilla., Y nada, que nos hace muy feliz ver feliz a la gente, lo vimos ayer en la celebración y eso nos gusta, que la gente se sienta bien. Gracias", concluyó el vizaíno.

El capitán e internacional, Jesús Navas

El siguiente en tomar la palabra en el Salón de los Espejos de San Telmo fue Jesús Navas, recién llamado por Luis de la Fuente a la selección.

El presidente del Sevilla ya habló en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla sobre el logro y su dedicatoria: "El Sevilla no sólo gana títulos para sus aficionados, para sus abonados, para su propia plantilla, también los gana para Sevilla, para Andalucía y para España. Tengan en cuenta que somos el único equipo español que este año ha ganado un título europeo".