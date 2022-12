Ante la Junta más agitada e incierta con Castro en la presidencia

A un lado del ring, José Castro y José María del Nido Carrasco, con la afinidad de Rafael Carrión, Alés, el grupo de Utrera, Accionistas Unidos; al otro lado, José María del Nido Benavente y la previsible alianza con Sevillistas Unidos 2020, “Los Americanos” en los títulos de crédito de esta película que se anuncia agitadísima, con el suspense de un buen thriller y la amenaza de que la gran víctima, al final, sea el Sevilla Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva.

Los papeles de unos y otros están repartidos hace años, pero el decorado que rodea a esta Junta General Ordinaria de Accionistas del ejercicio 2021-2022, que arrancará en Fibes pasadas las seis de la tarde, la ha convertido en altamente inflamable. Si José María del Nido Benavente amenazó hace algo más de un año con romper el pacto de gobernabilidad acordado en 2019, aun con el primer equipo en las alturas de la Liga y aún en la liguilla de la Champions (la Junta fue en octubre), ¿cómo no va a dar la guerra que ya anuncia esta tarde, un día antes de que el quebradizo bloque de Jorge Sampaoli se juegue en Vigo salir de los puestos de descenso? La madre del cordero estriba en comprobar si el mando del ex presidente se vuelve a quedar sin pilas, como extrañamente sucedió en la última Junta, o si, impelido por la mucha mayor inestabilidad de José Castro en su sillón presidencial, da el paso adelante y rompe el acuerdo pidiendo la remoción del Consejo.

El presidente ha venido recordando estos días que violar ese pacto le puede acarrear una durísima sanción a su predecesor (hasta 5 millones de euros, aseguran). “¿Que votará? Allí lo veremos. El presidente de la mesa actuará de forma legal, como siempre, y lo que no sea legal, no se hará. El año pasado no votó, no tenía pilas en el mando. No sé lo que hará esta vez”, dijo con ironía. Y añadió: “El pacto lo provoca él con la amenaza de vender a los americanos si no se hacía, y después de tres meses de reuniones con su hijo, pacté por la no guerra, por la estabilidad. Hay cláusulas muy duras y si no se cumplen, llegan los pleitos”.

Más andanadas

El presidente sevillista volvió a la carga contra su antecesor, como días atrás. “Es un enfermo de ansia de poder y de dinero, sólo le importa él. Quiere ser presidente del Sevilla a la fuerza y se va a cargar todo lo bueno que hizo en el Sevilla. La gente acude a mi despacho dándome acciones y diciéndome “por favor, que no entre”. Si no le importa su hijo (José María del Nido Carrasco, vicepresidente de la entidad), quién le va a importar, su tiempo ya pasó”, manifestó con dureza.

Sobre la acusación del ex presidente sobre la supuesta venta de acciones de Castro a Los Americanos, éste se defendió: “Los americanos llegaron para hacerse con un 3-4% y los admitimos porque Del Nido ya estaba comprando acciones. Jamás he comprado acciones a 700 euros y las he vendido luego a 1.500, eso es mentira. Tres querellas ha puesto y las tres se las archivaron, por algo será”.

Mientras, desde Accionistas Unidos, la plataforma de pequeños accionistas afín a Castro (aunque se van a abstener en la aprobación de las cuentas y proclamarán un “no rotundo a la gestión del Consejo en el ejercicio 2021-22), aseguran que no habrá problemas para que hoy tengan derecho a voto las acciones que han reunido, en torno al 4,5% del accionariado.

“Esta misma mañana (por ayer), Del Nido Benavente ha ofrecido 1.800 euros por una acción a un conocido”, aseguran desde la plataforma.

Y es que el ex presidente ha sostenido estos meses una intensa labor en el menudeo y llega más fortalecido que nunca a una Junta donde Los Americanos, además, también han hecho su trabajo para reunir hasta 5.876 acciones y el 25 de noviembre pasado realizaron el complemento de convocatoria para incluir cinco puntos en el orden del día. Entre ellos, la remoción del Consejo de Administración.

“Lo peor, por llegar”

El ex presidente no desaprovecha la ocasión para cargar contra Castro y su gestión. Lo volvió a hacer en Maspalomas, el enclave canario que acoge LaLiga Promises. En el torneo, uno de sus hijos, Álvaro, juega defendiendo los colores del Sevilla. “Los sevillistas conocen cuándo Pepe Castro dice la verdad, si es que la dice alguna vez, y cuándo dice la mentira. Me voy a limitar a demostrarle a los sevillistas, en la Junta General, la gestión nefasta y que lo peor económicamente está por llegar y después a explicar mi proyecto.

A poner mi persona a su disposición para abanderar de nuevo al Sevilla”, expresó con su habitual tono vehemente el ex presidente. “Espero cogerlo mejor que cuando lo cogí en 2002 que sólo llevaba 58 años sin ganar nada y debía 7.000 millones de las antiguas pesetas”, añadió. El año pasado agrupó 31.898 acciones y desde entonces, ha comprado lo que ha podido para llegar fortalecido a la cita de esta tarde-noche. “Las sensaciones son buenas en el plano particular, son buenas en el plano de entender que podemos conseguir que la mayoría del accionariado nos apoye. Eso es la clave de la Junta”.

Todo empieza pasadas las seis de la tarde. Y en medio, el Sevilla FC, SAD.