Pepe Castro: "¿Que Del Nido votará? El presidente de la mesa actuará de forma legal"

El intercambio de golpes entre José Castro y José Maria del Nido Benavente no para en las vísperas de la importante junta general de accionistas del Sevilla Fútbol Club. Y esta vez el turno fue para el actual presidente del club de Nervión. "No hay ninguna posibilidad de cambio en el Consejo de Administración. Los gritos no valen para nada, valen los argumentos, y el señor Del Nido grita más de la cuenta", ha espetado el dirigente utrerano en Radio Sevilla.

Castro no se inquieta, pues, con la posibilidad de que José María del Nido Benavente pueda votar la remoción del Consejo y rompa el pacto de gobernabilidad:"¿Que votará? Allí lo veremos. El presidente de la mesa actuará de forma legal, como siempre, y lo que no sea legal, no se hará. El año pasado no votó, no tenía pilas en el mando. No sé lo que hará esta vez", dijo con ironía. Y añadió: "El pacto lo provoca él con la amenaza de vender a los americanos si no se hacía, y después de tres meses de reuniones con su hijo, pacté por la no guerra, por la estabilidad. Hay cláusulas muy duras y si no se cumplen, llegan los pleitos".

El presidente sevillista volvió a la carga contra su antecesor, como días atrás. "Es un enfermo de ansia de poder y de dinero, sólo le importa él. Quiere ser presidente del Sevilla a la fuerza y se va a cargar todo lo bueno que hizo en el Sevilla. La gente acude a mi despacho dándome acciones y diciéndome "por favor, que no entre". Si no le importa su hijo (José María del Nido Carrasco, vicepresidente de la entidad), quién le va a importar, su tiempo ya pasó", manifestó con dureza.

Sobre la acusación del ex presidente sobre la supuesta venta de acciones de Castro a Los Americanos, éste se defendió: "Los americanos llegaron para hacerse con un 3-4% y los admitimos porque Del Nido ya estaba comprando acciones. Jamás he comprado acciones a 700 euros y las he vendido luego a 1.500, eso es mentira. Tres querellas ha puesto y las tres se las archivaron, por algo será".

Sobre el traspaso de poderes contemplado para finales de 2023, Castro dejó también una puerta abierta: "Habrá reuniones, eso lo veremos".

El utrerano considera que Del Nido Benavente "trata de aprovecharse de una situación deportiva mala, pero la temporada no ha acabado y estoy convencido de que acabaremos donde debemos estar por calidad de la plantilla y coste de la misma".

Al respecto, Castro planteó que "hay tres fichas libres que vamos a cubrir", en referencia a la que ya estaba sin cubrir desde agosto, más la que deja Isco más la que está a punto de liberar Dolberg: "Estamos terminando esa operación para que no continúe", puntualizó, al tiempo que aclaró que "Papu Gómez sigue siendo jugador del Sevilla".

"Al mercado le queda mucho y en los últimos días se moverá más, pero en los próximos días irán viniendo los fichajes y es posible que incluso hoy llegue el primero", desveló el rector de la entidad nervionense.

Desmintió que haya habido un roce entre Monchi y Jorge Sampaoli ante esa planificación deportiva con tantos cabos sueltos, aunque sí reconoció el que hubo entre el director general deportivo e Isco, "así fue, pero Isco ya rescindió su contrato".

También acabó antes de tiempo el contrato con el cuerpo médico que empezó la temporada: "Nos hemos equivocado con los médicos y ahí no podemos escatimar, es importante porque cada partido que un futbolista no juega cuesta muchísimo. Los médicos se equivocan también, pero cuando se equivocan mucho, hay que cambiarlos".