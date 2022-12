Del Nido dice tener apalabrado un fichaje para incorporarlo "de inmediato"

Jose María del Nido Benavente, aspirante a obtener la presidencia en la Junta General de Accionistas de este jueves 29 de diciembre, asegura tener “apalabrado” un fichaje para incorporarlo inmediatamente a la plantilla en caso de ser elegido en sustitución de José Castro, a quien sigue avisando de que cometerá “un delito” si no lo deja ejercer su derecho a voto.

En una entrevista al diario digital La Escuadra, el ex presidente, que ofreció el pasado viernes una rueda de prensa explicando los puntos de su programa, asegura que este fichaje está liberado hace “48 horas”.

“El grupo de accionistas que nos movemos en torno a la persona de José María del Nido Benavente, ha liderado hace 48 horas el fichaje de un futbolista que tenía apalabrado para incorporarlo de forma inmediata. Yo soy un hombre de acción, yo no soy un hombre ni pausado ni que se deje dormir en los laureles. Yo soy un hombre de actuaciones inmediatas. En el momento en el que nosotros nos hiciéramos con las riendas del club, ya dije el otro día, pido 100 días nada más. En estos días, no conoce al Sevilla absolutamente nadie”, ha insistido Del Nido, quien no revela el nombre de dicho futbolista. “No, no.. en absoluto. Yo no puedo llegar a la presidencia del Sevilla FC abanderando un fichaje para la incorporación a la plantilla, yo tengo que llegar a la presidencia del Sevilla FC con lo que es las acciones, el beneplácito de los accionistas y con la mayoría de capital arropando, aupando y aplaudiendo nuestro proyecto”.

El letrado sevillano tiene claro su posición en la Junta, que asegura que estará “espectacularmente bonita”, y su voto en el punto clave del orden del día sobre la remoción de los cargos del consejo y nuevos nombramientos dependerá del cariz que tomen las votaciones anteriores. “Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es ver la voluntad de los accionistas y eso lo vamos a ver desde el primer punto del orden del día, a ver si se puede rebajar las cuentas anuales, a ver si se aprueba el informe de gestión, a ver si se aprueba la remodelación del Consejo de Administración y la elección de un nuevo consejo y a ver si se aprueba el ejercicio de la acción de responsabilidad por el desastre económico y gestión que ha llevado a cabo este consejo y los acontecimientos se producirán en la próxima Junta que seguro que va a estar espectacularmente bonita, yo lo auguro”, agrega en dicha entrevista en el Diario La Escuadra.

El ex presidente asegura que no hay ningún impedimento legal que le impida votar en la Junta a pesar de las últimas decisiones judiciales. “Hay dos resoluciones judiciales que afectan a las acciones que yo poseo: una que dice que en todo caso puedo votar, que yo represento mis acciones y que mi hijo no tiene capacidad ni para vincular el voto con José Castro ni para representar mi título en ninguno de los órganos de gobierno del Sevilla FC; y otra, de la Audiencia Provincial, que lo que hace es no concederme las medidas cautelares que yo pedía en torno a la desagrupación de las acciones para la elección de este Consejo de Administración. Entonces, vamos a esperar al acontecimiento. Hay un derecho sagrado en una compañía mercantil, en una sociedad anónima o en una sociedad de responsabilidad limitada, que es el sagrado derecho del voto del accionista y eso solo puede estar limitado por un resolución judicial expresa que así lo haga. Es rotundamente falso, por incierto, que exista ninguna resolución judicial que impida mi derecho de voto”.

Entre las muchas cuestiones de las que habla en la entrevista, algunas de ellas que ya ha repetido en otras, Del Nido da la cara por los que van a ser sus socios en esta aventura, el grupo 777 Partners, de quien asegura que mientras esté a su lado defenderá los intereses del Sevilla por encima de todo. “777 Partners es un accionista que ha venido al Sevilla FC de la mano de los actuales gestores de la sociedad y que yo me he encontrado aquí. Yo lo único que puedo decir es que, desde que yo estoy en conversaciones con 777 Partners, ha sido un gestor fiel que lo único que ha querido es aportar a la mejor gestión del Sevilla FC. Yo estoy convencido de que nos van a ayudar a construir nuevamente un Sevilla grande y me comprometo ante los accionistas del Sevilla FC a que mientras sigan de mi mano, estarán por el engrandecimiento de la entidad”.

Del Nido también aclara que entre las personas que entrarán a formar parte de su nuevo equipo de trabajo no estarán ni Manuel Vizcaíno, actual presidente del Cádiz, ni su hijo Adrián, que trabaja en una agencia de representación, aunque sí su hijo Miguel Ángel. “Sí lo hará mi hijo Miguel Ángel, licenciado en Ciencias Económicas y abogado en ejercicio y estará a mi lado por supuesto. Ya estuvo de jefe de RRHH (Recursos Humanos) del Sevilla FC y ha estado trabajando en el Cádiz y volverá a trabajar en el Sevilla”.

Habría vendido a Koundé hace un año

Del Nido reitera que el consejo ha tomado malas decisiones, como los fichajes de Tecatito y Martial y no haber vendido a Koundé el pasado año. “Es evidente que en todos los medios de comunicación se ven las malas decisiones. En vez de gastar como se hizo en Tecatito y Martial, lo que se tendría que haber hecho es vender a un activo como Koundé, que a lo mejor hubiéramos ganado 10 millones de euros menos, pero en aquel presupuesto que era el del pasado ejercicio, no habría dado las pérdidas descomunales que hemos vuelto a dar por segundo año consecutivo. Son decisiones que hay que tomar y tener la capacidad, la valentía y la paciencia de tomarlas en su momento oportuno, por que el fútbol es así, son decisiones”.