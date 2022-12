Del Nido: "Podemos conseguir que la mayoría del accionariado nos apoye"

Con la Junta General de Accionistas del Sevilla FC a la vuelta de la esquina, José María del Nido Benavente no desaprovecha la ocasión para volver a cargar contra José Castro y su gestión al frente de la entidad. El ex presidente lo volvió a hacer en Maspalomas, el enclave canario que acoge LaLiga Promises. En el torneo, uno de sus hijos, Álvaro, juega defendiendo los colores del Sevilla. "Los sevillistas conocen cuándo Pepe Castro dice la verdad, si es que la dice alguna vez, y cuándo dice la mentira. Me voy a limitar a demostrarle a los sevillistas, en la Junta General, la gestión nefasta y que lo peor económicamente está por llegar y después a explicar mi proyecto. A poner mi persona a su disposición para abanderar de nuevo al Sevilla", expresó con su habitual tono vehemente el ex presidente en declaraciones a Eldesmarque. "Espero cogerlo mejor que cuando lo cogí en 2002 que solo llevaba 58 años sin ganar nada y debía 7.000 millones de las antiguas pesetas", añadió con ironía.

El ex mandatario del Sevilla analizó cómo ve la junta de mañana jueves por la tarde. "Las sensaciones son buenas en el plano particular, son buenas en el plano de entender que podemos conseguir que la mayoría del accionariado nos apoye. Eso es la clave de la Junta. Exponer ante los accionistas y los aficionados reunidos en la Junta General, que es el órgano supremo de nuestra sociedad, nuestra opinión de la marcha social y de la gestión que se ha hecho, que es lo que viene en el futuro e intentar dar alternativa al actual consejo de administración ante la gestión, para nosotros, desastrosa desde el punto de vista económica, deportivo y social que se está realizando en los últimos años", recalcó.

Otro asunto relacionado con la asamblea de este jueves fue el de la presencia de Accionistas Unidos: "Nosotros no tenemos nada que ver. Quien acredita a los accionistas para asistir a la Junta General es el consejo de administración de la sociedad. A nosotros nos llegó en el día de ayer una denuncia de un accionista del Sevilla que había recibido un correo cuya copia tenemos nosotros, en el cual le comunicaba a Accionistas Unidos que había vencido la agrupación de acciones que tenía realizada", dijo.