Del Nido Benavente pide silenciar la voz de Accionistas Unidos en la Junta del Sevilla

La guerra accionarial del Sevilla con vistas a su Junta General, fijada para el jueves 29 de diciembre, sigue viviendo episodios, algunos de ellos muy parecidos a los registrados en las vísperas de la que tuvo lugar en 2021. En el último de ellos, José María del Nido Benavente ha hecho llegar un requerimiento al actual presidente, José Castro, en el que lo amenaza con acciones penales si permite la participación de la agrupación de Accionistas Unidos para esta Junta.

La fórmula utilizada por el ex presidente ha sido a través del actual consejero Enrique de la Cerda, el único afín a su paquete accionarial en el actual consejo de administración. De la Cerda ha enviado un burofax a José Castro en el que le indica que, si permite las representaciones de Accionistas Unidos, que se han acreditado de la misma manera que desde hace muchos años, interpondrá hacia el presidente del Sevilla las correspondientes acciones penales.

No es una situación nueva para nada ésta. Ya el año pasado el propio Del Nido Benavente formuló una querella contra José Castro por este mismo motivo, por su deseo de que los pequeños accionistas no pudieran participar con sus votos en la Junta General de Accionistas de la entidad. Ese movimiento judicial, por los mismos hechos por los que ahora solicita que no tengan representación en la reunión accionarial, fue archivado.

Fue concretamente el Juzgado de Instrucción número 4 el que decidió en primera instancia y posteriormente la Audiencia Provincial ratificó el archivo de la querella.

Se trata de las estrategias habituales en este tipo de Juntas Generales de Accionistas y que tienen que ver con el sentido del voto que han anunciado la asociación mayoritaria de las bases de la entidad. También en los últimos días, a través de las redes sociales, se ha intentado deslegitimar la representatividad de Accionistas Unidos a través argumentaciones en torno a que han prorrogado la representación de los socios que no han contestado a sus requerimientos, algo que tampoco es nada nuevo en ninguna de las facciones representadas en las Juntas del Sevilla.

Según José Castro, cuya gestión de este año será votada negativamente por Accionistas Unidos, y sus más afines, lo que Del Nido Benavente pretende es callar al sevillismo de base, porque no quiere que nadie tenga voz y voto en el sevillismo, sólo él y los americanos.

Es la argumentación, por tanto, de las dos partes, pero el presidente del Sevilla ya ha hecho público entre los suyos su intención de cumplir la Ley para proteger a todos los accionistas del Sevilla FC, no dejándose amedrentar por amenazas de ningún tipo.