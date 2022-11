El Juzgado de lo Civil decide el 5 de diciembre si libera el voto de Del Nido en la Junta de Accionistas

El día 5 de diciembre está marcado en rojo en las dos partes contendientes en la lucha accionarial del Sevilla y que tendrá otro episodio en la Junta de Accionistas del Sevilla. Ese día ha quedado señalada una vista oral en el Juzgado de lo Civil sobre una demanda de José María del Nido Benavente para deshacer el pacto de gobernabilidad que firmó en noviembre de 2019 con José Castro, un acuerdo entre partes con gravosas indemnizaciones contra el que lo incumpla.

Si el juzgado de lo Civil atiende la petición de medidas cautelares, avanzada por Muchodeporte, Del Nido se vería liberado de tal pacto y podría votar con todas sus acciones contra José Castro y José María del Nido Carrasco, su portavoz de iure en el consejo desde diciembre de 2019, situación que quiere romper.

Esa razón fue la que impidió a Del Nido padre votar contra el criterio de José Castro y su hijo en la última Junta de Accionistas, la famosa asamblea del mando sin pilas, cuando el máximo accionista protestó contra la supuesta manipulación de su voto, que estaba condicionado por el derecho de representatividad de las minorías y no pudo remover el actual consejo de administración. Del Nido ya demandó en lo Mercantil que se disolviera la agrupación de acciones que llevó a su hijo al consejo en 2018, un año antes del famoso pacto.

En este caso, la demanda de Del Nido Benavente es directamente contra el pacto de gobernabilidad de 2019 por el que llegó a una alianza con Castro y sus aliados para realizar una alternancia pacífica en la presidencia, según la cual en diciembre de 2023 le correspondería a él elegir presidente del consejo, mientras que Castro, o quien nombrara éste pasaría a la primera vicepresidencia, cargo que ocupa actualmente su hijo.

Del Nido decidió en 2020 romper ese pacto y Castro interpuso una demanda en el Juzgado de lo Mercantil en septiembre de aquel mismo año contra esa ruptura que llegó hasta la Audiencia Provincial, tribunal que resolvió en 2021 que el pacto tenía vigencia y que tendría que ser, en todo caso, un juzgado de lo Civil el que resolviera sobre su legitimidad, al ser un acuerdo entre partes que no afectaba directamente a asuntos de la sociedad mercantil Sevilla FC SAD.

Cada parte entiende a su favor la situación. Del Nido entiende que ha llegado el momento de liberar un pacto que, según su teoría, ha traicionado el espíritu de la alianza. Y Castro y Del Nido Carrasco entienden por el contrario que no hay razón alguna para romper un pacto suscrito legalmente. El juzgado, ahora por lo civil, debe dirimir quién está respaldado por la ley para imponer su criterio. De la resolución cautelar dependerá, así pues, que Del Nido padre pueda o no remover el consejo, si tiene los apoyos accionariales necesarios. La Junta de Accionistas, que todavía no ha sido convocada y es esperada para mediados o finales de diciembre, se podría presentar como trascendental para el futuro de la administración del Sevilla.