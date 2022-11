El discurso antagónico de Del Nido padre y Del Nido hijo en dos peñas sevillistas

La próxima Junta de Accionistas del Sevilla FC SAD promete emociones fuertes, aunque la última demanda rechazada a José María del Nido Benavente solicitando medidas cautelares para poder ejercer la representación del lote de acciones que delegó en su día en su hijo parece que privará de movimientos importantes en el consejo de administración.

Aun así, las partes usan la guerra de propaganda para posicionarse en sus respectivas trincheras, que ya son de sobras conocidas por el sevillismo. Así, este fin de semana se ha producido un curioso cruce de discursos antagónicos del padre y su primogénito, dos alocuciones de ambos en sendos actos conmemorativos de dos peñas sevillistas.

Gracias a la Peña Sevillista de Osuna y las que han venido cercanas por el acto de esta mañana. Sevillismo en vena @SevillaFC pic.twitter.com/TsWYYiJBm3 — Enrique de la Cerda Cisneros (@edelacerdacisn) November 12, 2022

José María del Nido Benavente estuvo en la Peña Sevillista de Osuna junto a Enrique de la Cerda Cisneros, su único representante ya en el consejo de administración, y José María Manzano, que fue relevado en el consejo por Jordi Marín, empresario sevillista que es afecto a José María del Nido Carrasco.

En Osuna, el máximo accionista a nivel individual del Sevilla fue muy duro contra el actual consejo, al que acusó de dilapidar tres clasificaciones consecutivas a la Champions. "Se ha vendido la clasificación Champions como una panacea. Yo además de tener 26.000 acciones del Sevilla soy el socio número 80 de la entidad. He visto muchas cosas, desde el camión de indios que fichó Eugenio Montes Cabeza hasta algunos descensos. Como accionista del Sevilla sostengo que quedar tres años cuartos en Liga ha sido un fracaso. Ustedes me dirán que a más no se puede aspirar en la Liga, y puede ser, pero lo primero que hay que buscar es rendimiento económico sobre el que proyectar lo deportivo. Si se pierden 70 millones de euros en estos tres años, les digo que es mejor dejarlo estar en la UEFA y cuando la sociedad esté preparada para la Champions, pues competirla", aseguró Del Nido padre en Osuna.

"Lo que se ha hecho es caer a las primeras de cambio y perder el 70% de los fondos propios de la sociedad. Eso es para correrlos a gorrazos, es una barbaridad", añadía el ex presidente, que ponía el ejemplo de la gestión en la pandemia del Real Madrid o el Cádiz. Nosotros lo hemos hecho al revés. En el primer año pandémico, perdemos 41.400.000 euros. Real Madrid y Cádiz no fichan pese a presentar números azules, y nosotros fichamos sin tener el dinero para hacerlo y encima sin seguir la política de firmar a jóvenes y baratos para en época de vacas flacas vender y equilibrar las cuentas".

Del Nido Carrasco pide confianza

Casi al mismo tiempo que su padre en Osuna, José María del Nido Carrasco pidió un voto de confianza en la conmemoración del 50 aniversario de la Peña Sevillista Santa Cecilia, en Triana. Allí hubo una amplia representación de veteranos sevillistas como Pablo Blanco, Antonio Álvarez, Enrique Lora, Rodri...

El primer vicepresidente del Sevilla recordó lo que había conseguido este mismo consejo o las personas que ahora mismo mandan en el club, no hace mucho tiempo también, en similar expresión a la de su padre.

Ante los 200 peñistas de esta veterana asociación sevillista que se reunieron en el Aljarafe, Del Nido Carrasco pidió "en primer lugar, disculpas por los errores cometidos". "Está claro que en verano cometimos errores y os pedimos disculpas por lo mal que estamos haciendo pasar al sevillismo esta temporada. Por otro lado, comentaros que muchos de los que estamos al frente del club hemos estado en todos o casi todos los momentos de éxitos. En finales, en la consecución de los títulos... y os transmitimos un mensaje claro. Confiad en este consejo y en nuestro director general deportivo, Monchi".

Del Nido hijo prometió un esfuerzo en forma de fichajes y salidas: "No nos va a temblar el pulso en el mercado de invierno para darle una vuelta de tuerca a la plantilla, siendo más ambiciosos que nunca y confeccionando una plantilla más acorde al estilo de juego de Jorge Sampaoli. Sabemos cuáles han sido los errores y lo que tenemos que hacer para revertir la situación", aseguró.