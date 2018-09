Kjaer no viajará a Dinamarca

El parón no será tan agravado como se esperaba para la plantilla blanquirroja. A la lesión de Gabriel Mercado en el Benito Villamarín, causa por la que no viajará con Argentina, se le suma la de su compañero Simon Kjaer. En este caso no se trata de la baja del futbolista en concreto sino de todos los futbolistas daneses convocados, ya que finalmente Dinamarca no jugará en este próximo parón.

Un desacuerdo entre la Federación Danesa y Asociación de Futbolistas de ese país ha obligado a suspender los dos partidos previstos, tanto el amistoso en Eslovaquia del próximo miércoles en Trnava y el partido de la UEFA Nations League en Aarhus ante Gales.