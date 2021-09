Koundé es citado por Francia entre elogios de Deschamps

El central del Sevilla Jules Koundé regresa a la selección francesa para la fase final de la Liga de las Naciones que se disputará en Milán la semana próxima, anunció este jueves el seleccionador, Didier Deschamps, que dejó fuera de la lista al jugador del Atlético de Madrid Thomas Lemar. Y Augustinsson continúa siendo citado por Suecia.

Koundé figura en la defensa junto al exmadridista Raphael Varane, mientras que se cae de la convocatoria el ex sevillista Clément Langlet, que apenas ha jugado dos minutos en su club.

El sevillista, de 23 años, acudirá por cuarta vez a la selección absoluta francesa, con la que ha disputado dos partidos.

Deschamps indicó que Koundé "está teniendo un buen rendimiento con el Sevilla pese a su traspaso frustrado" del pasado verano al Chelsea inglés y añadió que, por sus características, puede jugar tanto de central como de lateral derecho.

"Sé que no es su puesto preferido, prefiere jugar de central, pero estoy convencido de que tiene potencial de nivel internacional", aseguró.

Además, Ludwig Augustinsson, pese a que es el único fichaje del Sevilla que aún no ha debutado, sigue contando para su seleccionador, como uno de los pilares de Suecia, y ha sido citado para la disputa de los próximos encuentros internacionales del combinado nórdico del mes de octubre. Los partidos son frente a Kosovo y Grecia y corresponden a la fase de clasificación para el Mundial de Qatar en 2022. Los dos encuentros se disputarán en Estocolmo, el sábado 9 (18:00) y el martes 12 (20:45).

El regreso de Pogba

Regresa a la selección Paul Pogba, mientras que sigue sin acudir Olivier Giroud, máximo anotador en activo de la selección, al tiempo que se cae el veterano portero Steve Mandanda, de 36 años, que apenas juega en el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.

El seleccionador se mostró confiado con Antoine Griezmann, pese a su retorno complicado al Atlético de Madrid.

"Con nosotros siempre tiene un buen rendimiento. Nunca es fácil volver a un club en el que lo has hecho muy bien, pero su partido en Milán, con un gol, va en el buen sentido y va a recuperar la sonrisa. Sabía que regresando a Madrid tenía que volver a acostumbrarse a cosas nuevas. Hay mucha expectativa, pero conozco su capacidad futbolística y mental y no me preocupa", dijo.

"Es un atacante y tiene que ser decisivo. Con nosotros siempre lo es, y cuando lo es menos aporta mucho al colectivo, es uno de esos jugadores ofensivos que cuando no tenemos el balón aporta mucho a la fase defensiva", reiteró.

Griezmann figura entre los delanteros de la lista junto a Benzema, el parisiense Kylian Mbappé, el monegasco Wissam ben Yedder, el jugador del Manchester United Antony Martial y el del Bayer Leverkussen Moussa Diaby, otra de las sorpresas de la lista.

El Bayern de Múnich, además de Lucas, aporta a otros dos defensas, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano.

La lista de Francia

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Milan/ITA), Benoit Costil (Burdeos/FRA)

Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon/FRA), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Jules Koundé (Sevilla/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/GER), Raphaël Varane (Manchester United/ING).

Centrocampistas: Mattéo Guendouzi (Marsella/FRA), Théo Hernandez (Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus Turín/ITA), Aurélien Tchouaméni (Mónaco/FRA), Jordan Veretout (Roma/ITA).

Delanteros: Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkussen/ALE), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (París SG/FRA).