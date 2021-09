En Nesyri, dos meses de baja por rotura fibrilar

Baja importante en el ataque del Sevilla. El máximo goleador de la temporada pasada y principal referencia ofensiva del equipo, Youssef En-Nesyri, estará aproximadamente dos meses de baja al sufrir una rotura fibrilar en los isquiotibiales, de grado II.

No es una noticia oficial, ya que el club tiene la política, auspiciada por su director general deportivo, de no desvelar los partes médicos para no dar pistas a los rivales. Pero así lo desveló en la noche del miércoles la cadena Cope.

En-Nesyri se lesionó en la segunda parte del Sevilla-Espanyol y se fue tocándose la zona posterior del muslo izquierdo de forma ostensible. Era una manifiesta lesión muscular sobre la que mostró su preocupación Lopetegui, que aseguró que habría que valorar su alcance con pruebas médicas en días siguientes. Y las pruebas han desvelado que existe la rotura fibrilar, que no es una simple sobrecarga muscular.

Así, el delantero del Sevilla, baja en Wolfsburgo por sanción además, se perderá tres citas claves del Grupo G de la Champions: los dos partidos con el Lille y el que ha de jugar en Nervión con el equipo alemán.

Además, en esas ocho semanas aproximadas de baja el Sevilla juega ocho partidos de Liga en los que no estará el marroquí: Granada, Celta, Levante, Mallorca, Osasuna, Betis, Alavés y Real Madrid.

De cumplirse ese periodo desvelado por la Cope, En-Nesyri podría reaparecer para principios de diciembre, ante el Villarreal o el Salzburgo.

El futbolista había sido citado para jugar dos partidos de clasificación al Mundial en el parón de selecciones de la semana que viene y el Sevilla tratará de que no viaje a Marruecos aportando su parte de baja.

Se trata de un serio inconveniente para Lopetegui, que en Wolfsburgo dio sus primeros minutos a Munir en este arranque de temporada, aunque lo sacó incluso después que al canterano Iván Romero, otro futbolista que deberá junto a Rafa Mir y el hispano-marroquí paliar la baja de En-Nesyri.