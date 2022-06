Koundé, al quirófano por su lesión muscular

Inquietante noticia para el gran plan estratégico de planificación del Sevilla. Jules Koundé se volvió a retirar lesionado del partido de Francia, en su dura derrota ante Croacia, y deberá pasar por el quirófano. Según reconoció Deschamps, el futbolista será operado hoy mismo en París, lo que puede condicionar su inicio de temporada y puede que hasta su participación en el Mundial.

"Su condición atlética no es buena porque arrastra un problema desde hace varios meses y será operado mañana", dijo el seleccionador francés, mientras que L'Equipe se preguntaba en una información sobre el asunto si habría que temer una ausencia larga de uno de los pilares de la zaga gala, con vistas al Mundial.

Evidentemente, se trata de una noticia inquietante para la planificación del Sevilla, que cuenta con el suculento ingreso del traspaso de Koundé para acometer la remodelación de su plantilla.

Didier Deschamps explicó tras el partido en Saint-Denis que el central sevillista, que ya tiene apalabrado un acuerdo con el Chelsea, por cinco temporadas, lleva arrastrando problemas musculares en los isquiotibiales toda la temporada. Aun así, ha seguido jugando tanto en el Sevilla como en la selección.

No está descartado que la operación estuviese programada, ante la inmediatez de la misma justo después del último partido de Francia en la Liga de Naciones, aunque en la información del club sobre la última jornada internacional de la temporada no refiere nada al respecto.

Koundé ha estado jugando en la segunda vuelta forzando ante el cúmulo de bajas del Sevilla. Y lo de la Liga de Naciones, evidentemente, no ha ayudado a que tuviera el necesario descanso.

El central sufrió una sobrecarga en la primera jornada de la Liga de Naciones, Deschamps no lo alineó en la segunda ni la tercera, y reapareció, como lateral en una defensa de cuatro, ante Croacia. Pavard lo tuvo que relevar tras el descanso. Fue la una mala noticia para Francia, que además no estará en la fase final de la Liga de Naciones y luchará por no descender.