Lopetegui: "Nos jugaremos en el doble partido con el Borussia Dortmund el pase"

El punto sabe a poco, pero teniendo en cuenta de dónde se viene, Julen Lopetegui valoró el empate ante el Copenhague destacando la "portería a cero" lograda en un "campo muy difícil". El técnico vasco destacó las numerosas ocasiones que tuvo su equipo y lamentó no haber acertado en alguna de las "cuatro o cinco oportunidades claras" que tuvo el Sevilla.

"Es el primer punto en la Champions. Queríamos los tres puntos y no lo conseguimos por la falta de acierto en la primera parte. En el fútbol sin acierto en las áreas es complicado ganar", indicó el técnico vasco, qie destacó el haber conseguido "la primera portería a cero de la temporada en un campo muy difícil". "Cuando no aciertas es difícil vencer", se lamentó el preparador nervionense. "Aquí ganan pocos partidos. Fuimos merecedores de ganar el partido, pero si no aciertas es complicado. Atrás no perdimos la compostura, aunque acabamos jugando con futbolistas que no están en su mejor momento. Nos vamos tristes porque queríamos ganar", añadió. En este sentido confía en que los jugadores importantes aparezcan: "Isco ha hecho un buen partido sin estar en su mejor nivel, pero necesitamos que el resto suba su rendimiento. El efecto de cómo aborda él los partidos repercutirá positivamente en el resto. Cuando todos los jugadores cojan la confianza y el ritmo que han de tener el equipo mejorará". "Estamos todos trabajando mucho para llegar a la velocidad de crucero deseada. El equipo está mejorando, han llegado muchos jugadores nuevos y tenemos que arrancar. Cuanto más futbolistas y antes empiecen a sumar, mejor", recordó.

Por otra parte, Lopetegui apuntó que el Sevilla repitió en la capital danesa con dos jugadores de la cantera, "con chavales de 20 años y eso no era sencillo y han mostrado personalidad", a la hora de resaltar el "buen trabajo a nivel defensivo". "Apenas concedimos alguna falta y algún centro lateral y por contra tuvimos bastantes ocasiones a favor. Al menos cuatro o cinco ocasiones claras que no supimos acertar".

Con un punto en dos partidos y pensando en la clasificación, Lopetegui tiene claro que los dos próximos encuentros serán claves: "Llevamos un punto y nos jugaremos en el doble partido con el Borussia Dortmund el pase. Quedan 12 puntos, la salida a Manchester y recibir en casa al Copenhague, pero los enfrentamientos directos con el Dortmund serán muy importantes".

Preguntado sobre la próxima salida en LaLiga, el t ercer partido seguido a domicilio, indicó: "Es el tercer partido fuera de casa. Todos diferentes y complejos. El Villarreal está en gran estado de forma pero será otra historia y nos obligará a hacer un gran partido", valoró.

Cuestionado por Dolberg, indicó: "Es un jugador que nos gusta y lo necesitamos en forma cuanto antes. Ha llegado cuando ha llegado y está como está, pero no tengo dudas de que será importante y sumará".