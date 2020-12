Lopetegui: "El Chelsea está diseñado para ganar la Champions"

Julen Lopetegui ha dado su opinión sobre el partido de este miércoles, en el que el Sevilla se juega el liderato del Grupo E de la Champions ante el Chelsea, con el pase a octavos ya en el bolsillo. "Es un reto mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para ganar la Champions, el equipo mejor ofensivamente de Inglaterra para mí. Va a suponer un reto tremendo para nosotros. Es un equipo bien orientado, bien dirigido, con grandísimos jugadores y que nos genera mucha ilusión con esa posibilidad de jugarnos esa primera plaza momentánea, porque queda otro partido. Nos genera ilusión, ganas y motivación para poder hacer un gran partido".

El entrenador del Sevilla tiene confianza en la dinámica y el estado de forma de sus futbolistas, aunque ha confirmado que De Jong y Ocampos no se han entrenado, tal y como informó este diario, y estará pendiente de ellos hasta horas antes del partido. "Mañana decidiremos, tienen una pequeña molestia que llevan arrastrando, que se ha acentuado después del partido del Huesca. Han hecho trabajo interior y decidiremos mañana si pueden estar en la convocatoria o en el once. Vamos hora a hora, esa es la realidad".

Con esa salvedad, que se une a las bajas de Escudero, Acuña, Suso además de Bono y Carlos Fernández, que ultiman su cuarentena por Covid, ve al Sevilla bien predispuesto: "Al equipo lo veo en la línea habitual de trabajo, predisposición, de querer hacer bien las cosas siempre, con el inconveniente de superar las numerosas bajas que hemos ido teniendo. Y lo veo ilusionado y con ganas de seguir creciendo. Es un partido complejo, ante un enorme rival, que juega bien, en el plano individual y colectivo, en todo lo que hace, y nos va a obligar a redoblar nuestro esfuerzo. Tenemos una gran ilusión de superar a un grandísimo rival, diseñado para ganar la Champions".

Para saber con quién puede contar, el guipuzcoano debe esperar hasta la última sesión de activación del mismo miércoles. "Mañana tenemos un entrenamiento en la mañana, que veremos si podemos meter en la dinámica del equipo o en la convocatoria a un par de jugadores que hoy no han podido entrenar. El Covid también manda en la tendencia y nos ha castigado. No recuperamos a nadie y lo que esperamos es no perder a nadie más".

La opción del liderato: "Tenemos mucha ilusión por quedar primeros. El partido pasa por la ilusión, la motivación y las ganas de superar a un equipo, insisto, diseñado para ganar la Champions"

Sin lateral izquierdo y la opción de Rekik: "Es una opción más, que utilizamos el día del Huesca y podremos utilizar en próximos partidos. Mañana tendremos que hacer recuento para ver los activos que están, no hemos decidido aún el once. Karim es una opción y analizaremos todo viendo cómo están los chicos mañana".

Partido distinto al de Londres: "Espero al mismo rival en cuanto a calidad, intensidad y motivación. Luego los partidos son como los melones, hasta que no lo abres… Espero un rival intenso, muy agresivo. Y tenemos que estar dispuestos a superar todas las dificultades futbolísticas que nos va a poner un rival del nivel deportivo y colectivo del Chelsea".

La ejecución de la idea: "Analizar si llegamos en el mejor o el peor momento no me gusta hacerlo. Llegamos en las circunstancias y el momento en el que llegamos y ante el rival que nos toca, en este caso el Chelsea. Más importante que cómo llegas es cómo ejecutas ese partido que tienes en la cabeza. Eso es lo que me preocupa, ver cómo contrarrestar lo que nos va a proponer el Chelsea, que va a ser mucho".

En espera de Bono y Carlos Fernández: "Ojalá pudiera dar novedad. Estamos a la espera de que den negativo. Y como hasta último momento puede ser, estamos a la espera. Si son negativos se incorporarán al grupo, cuanto antes. Esperamos a todos con los brazos abiertos".

El honor de jugar en Nervión: "Todos los momentos tienen su matiz, no me quedaría con un momento concreto. Pisar el Sánchez-Pizjuán ya es lo máximo para cualquier entrenador, máxime cuando está lleno, con nuestra gente. Pero pisar el Sánchez-Pizjuán ya es un orgullo y un honor desde el primer día".

Sin hacer cuentas: "Aunque ganáramos no sobrará el partido del Rennes, no habría nada decidido. No pensamos en ello, sino en afrontar el partido de mañana. Las cuentas no son así. El partido nos genera mucha ilusión y debemos ser capaces de trasladarla a un partido que nos exigirá mucho en todos los sentidos".