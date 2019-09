Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha comparecido a primera hora de esta tarde para comentar sus impresiones acerca del debut de su equipo en la UEFA Europa League, competición en la que se estrena en la fase de grupos visitando al Qarabag. El técnico vasco ha recordado que pensar en el Real Madrid, rival del domingo en la Liga, no es bueno, ya que distrae el ambiente de la cita más próxima, en Bakú. “Montar dos caballos a la vez es imposible, te caes”, ha asegurado ilustrativamente.

"Por supuesto sabemos los equipos que han pasado por aquí y las dificultades que han tenido ante un buen equipo, con buenos jugadores locales y buenos extranjeros. Lo conocemos, claro que sí", recuerda un Lopetegui que no quiere pensar más allá de este partido. “Sólo tenemos un partido, únicamente hay para nosotros un partido, el del Qarabag. Montar dos caballos a la vez es imposible, te caes. No entendemos otra manera que no sea afrontar al máximo cada partido", recalca.

El de Asteasu sí ha reconocido que plantea hacer cambios en el once, tirando de las esperadas rotaciones, aunque no ha querido dar pistas: "Vamos a tratar de sacar el mejor equipo posible e intentar ganarles. Hay una plantilla amplia e intentaremos usarla de la mejor manera posible, porque todos son jugadores válidos. Mañana sabremos la alineación y es posible que haya algún jugador que no ha participado, pero todos tienen opciones de saltar mañana al campo y ayudarnos a intentar ganar mañana el partido".

Lopetegui, que ha recordado que el Qarabag eliminó al Atlético de la Champions, no firma un empate, como le han preguntado los medios locales. "Siempre salimos a ganar cada partido, con el máximo respeto al rival y sabiendo de la dificultad del Qarabag”.

Además, es consciente de que la Europa League es especial para el Sevilla: "Mañana arranca el primer partido de una aventura que nos ilusiona, que nos excita y en una competición que forma parte del club, y viceversa. Sólo pensamos en superar las dificultades que nos va a proponer el rival".