Lopetegui: "No hay que mirar afuera, sino mirar adentro y convencernos"

Julen Lopetegui ha intentado dar sus explicaciones al nuevo escarnio del Sevilla, segundo seguido tres días después del sufrido ante el Barcelona. El paseo militar de un Manchester City que ni necesitó pisar a fondo ha hecho mucho daño y su futuro está en el aire. "Hay que simplificar mucho las cosas y no mirar para afuera, que no aporta nada, sino mirar para dentro y convencernos de que vamos a competir mejor, y tratar de abstraernos de lo que no depende de nosotros. Y a partir de ahí, que las cosas fluyan", dijo sobre la necesidad de convencer al equipo de que salga de esta dinámica.

"Es un momento complejo -reconoció Lopetegui en la sala de prensa- Tenemos un nubarrón que queremos despejar cuanto antes. Nos han llegado dos partidos tremendamente exigentes, seguramente no estamos en nuestra velocidad crucero, que vamos a estar, por muchos motivos. Y la única manera de salir es pensar en la Liga, quedan 102 puntos en juego. Tenemos que pensar en revertir esta situación. Cuando las cosas no salen vienen estas dinámicas y lo único que queda es darle la vuelta en el vestuario, aprovechando los recursos, intentar acelerar a los jugadores que no están en su mejor forma y subirnos al avión de Barcelona con la idea de sumar los tres puntos".

Sobre si se siente en condiciones de seguir adelante en medio de un estado que presenta la cita del Espanyol como una final, dijo: "Estoy fuerte, sigo fuerte, de eso seguro. Nosotros afrontamos todos los partidos como finales. Entiendo ese matiz, pero prefiero afrontarlo con la ilusión de sumar los tres puntos".

También habló de la reacción de la afición, muy cabreada con todos los dirigentes y también con Lopetegui. ¿Les pide paciencia? "Yo no he pedido paciencia, no he pedido nada. La gente es soberana. Yo he sentido la energía de toda la afición apoyándonos en un momento complejo. Luego es normal que estén enfadados por perder dos partidos consecutivos en casa ante equipos superiores. Tenemos que tratar de revertir esa situación y darles motivos para que estén contentos. hablar es una cosa y debemos ser capaces de con nuestros hechos en el campo dar la vuelta a la situación y conseguir los objetivos".

Y tampoco dijo estar preocupado por que el consejo de administración decida despedirlo. "No estoy pendiente de lo que pueda pasar o no. Estoy pendiente de lo que tengo que hacer, que es convencer a este equipo sin duda, y tratar de afrontar el partido del Espanyol, con la máxima ambición y la máxima convicción. Somos conscientes de dónde estamos y de lo que hemos hecho y de lo que podemos hacer. Aquí no afloja nadie, hay que apretar los dientes para sacar esto".

Sobre el partido, desechó que el Sevilla saliera con miedo al City. "Con miedo no. Hemos salido con respeto al tremendo potencial que ellos tienen en lo ofensivo, pero hemos tratado de incomodarles en su inicio del juego y hos ha costado salir. Pero en la segunda parte cuando estábamos saliendo nos ha llegado esa pérdida y hemos encajado el 0-2. Estamos en esa dinámica y debemos revertirla".

"Es un equipo muy, muy bueno, porque es capaz de someter a todos los rivales", advirtió Lopetegui. "No hemos tenido la sensación de hacerles daño a partir del minuto 15 ó 20. En la segunda parte sí hemos tenido esa sensación, pero ahí hemos tenido una pérdida y ha llegado el 0-2. Hay jugadores que tienen que ir entrando poco a poco, y en ese intercambio de golpes hemos encajado más goles. En el principio de cada parte hemos podido meternos en el partido, no lo hemos hecho y ahí ellos han sido justos ganadores".

Sobre la decisión de poner a Isco en punta, argumentó: "Buscábamos competir con el City con jugadores que fueran capaces de girarse y poder jugarle al City, también con Papu".

El buen papel de José Ángel también fue destacado: "Carmona se ha dejado la vida en el campo y así ha terminado el partido, y ese es el camino para mejorar, para él y para el equipo. Pero creo que ha hecho un buen partido".

"Debemos revertir la situación, convencer a los jugadores y llevarlos al escenario de ganar el próximo partido. Todo lo demás no está bajo nuestro control. Nosotros debemos corregir los errores y tratar de ganar, y conseguir que el máximo número de jugadores esté en condiciones lo antes posible. Suso está muy lejos de su mejor estado de forma, igual que Dolberg, pero es normal. Tenemos que tratar de que cuanto antes que estén. Januzaj no ha hecho pretemporada, lleva una semana con nosotros...", siguió argumentando sobre los estados físicos.