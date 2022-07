Lopetegui descarta a Marcao para el amistoso con el Tottenham

Julen Lopetegui ha enfriado un poco más el escaso interés que había en ver las evoluciones del nuevo Sevilla, que en realidad de nuevo no va a tener absolutamente nada este sábado en su primer test de pretemporada. La única novedad que podía presentar, la del fichaje Marcao, no estará presente ante el Tottenham Hotspur (13:00, SFC TV).

Así lo ha aseverado el entrenador del Sevilla, que no ve en condiciones aún de exponerse a un partido de alto nivel, como es el del encuentro con el equipo inglés, cuarto de la Premier League y equipo de Champions también.

"No, definitivamente no", ha replicado cuando se le ha preguntado a técnico si jugará Marcao. "Él no ha llegado en la misma condición que el resto de compañeros y vamos a tratar de incorporarlo poco a poco. Mañana no va a formar parte del equipo ni va a poder participar durante el partido", argumentó el de Asteasu.

Lopetegui hablaba de cómo marcha la planificación, tan someramente como la realidad de que apenas ha habido una salida y una entrada. "Ha salido un jugador muy importante como es Diego. Es posible también, no sabemos, que pueda salir el otro central titular en nuestro equipo, no sabemos lo que va a ocurrir. Son dos jugadores muy, muy importantes, muy difíciles de sustituir", comentaba.

Y ahí empezaba a hablar del estado de Marcao y de la necesidad de que se adapte y se integre a su nuevo contexto antes de sacarlo a jugar. "Uno de los que los va a sustituir es Marcao y vamos a ayudarle a que se adapte y se incorpore rápido a la exigencia. Ha hecho una temporada buena en Turquía, no una, varias temporadas. También es verdad que la Liga española es más exigente, más dura, más difícil… Él es consciente y entre todos vamos a ayudarle a que se incorpore lo más rápido posible a esa exigencia de la Liga española".

El técnico sevillista insistía en que el Sevilla trabaja para "sustituir a jugadores muy, muy importantes", dando por hecho la salida de Koundé no acaba de producirse... "Somos conscientes de la salida de un jugador importante y no sabemos todavía si puede salir algún otro jugador importante. La Liga española es tremendamente competitiva, la Champions también y querremos tener el mejor equipo posible. Es seguro que el club va a trabajar para sustituir a jugadores muy, muy importantes y también en aportar jugadores que nos puedan hacer crecer la competitividad interna, porque debemos mejorar el equipo para tratar de conseguir los objetivos".

También habló del partido en sí, de dos equipos de Champions y de cómo sube el listón competitivo cada año: "Es nuestro primer partido y el segundo del Tottenham. Eso condiciona mucho, pero es un partido muy atractivo por el gran número de futbolistas de mucha calidad que va a haber entre los dos clubes. Ellos se han clasificado este año para la Champions, nosotros llevamos tres temporadas haciendo historia y clasificando al equipo para la Champions, algo que cada vez va a ser más difícil, y nos tenemos que preparar bien. Y este año el primer paso en esta pretemporada y lo afrontamos con la ilusión de hacer un buen partido que nos ayude para esa puesta a punto para la Liga, y que nos ayude a dar ese pasito para hacer una buena temporada".

Muy diplomáticamente, el de Asteasu habló de Corea del Sur, el recibimiento al Sevilla, su cultura, su gastronomía... "Estamos muy contentos de poder convivir con la cultura coreana, que es tremendamente rica. Es una cultura muy amable y nos han acogido con muchísimo cariño, con muchísimos fans. Hemos podido conocer una parte de vuestra cultura, vuestra excelente comida y vuestro cariño y nos quedamos con eso, es lo más importante. Hemos podido entrenar en buenas condiciones y estamos muy contentos y muy orgullosos de poder trabajar aquí junto a un pueblo tan magnífico y tan futbolero durante estos días. Esperemos que se vea un partido bonito en el que la gente pueda vibrar con grandes futbolistas y que todo vaya por buen camino y no haya lesionados".