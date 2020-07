Lopetegui: "El equipo tiene un ADN ganador"

Satisfecho, pero sin bajarse de su discurso de que nada está conseguido hasta que sea matemático, Julen Lopetegui se felicitó por el triunfo de su equipo en un "partido serio" y mira adelante con la idea de seguir ganando y mantener "la buena línea" mostrada tras el parón.

"Vamos a ir a por la victoria en los encuentros que nos quedan, porque el Villarreal va a ganar los nueve puntos que tiene por delante y nosotros queremos seguir en nuestra buena línea. Pensar de otra manera no nos ayuda", indicó el vasco, para quien "cada partido es importante". "A estas alturas de la liga cada jornada es como una final y así lo afrontó el equipo, para ser justos merecedores de los tres puntos", destacó el técnico nervionense, feliz por seguir sin perder (ya son 13 jornadas) sin olvidar que "la racha no es de ahora, sino que antes del confinamiento ya mostramos un gran nivel compitiendo en todos los partidos". "Muchos de los choques que empatamos los pudimos ganar. Durante toda la temporada hemos tenido esa sensación de competir con cualquiera y eso es importante. Llevamos sólo seis derrotas en la liga una de ellas nos duele mucho, porque algunas fueron evitables, pero es cierto que algún partido que no perdimos quizá lo merecimos. Pero en todos los partidos competimos sin especular y buscando siempre la portería rival y tenemos ese ADN de competir pensando que siempre podemos ganar", afirmó.

El preparador sevillista también valoró positivamente el hecho de que ya son 15 veces las que el Sevilla ha dejado su portería acero en la liga: "Siempre es más fácil ganar así. Pero eso dice mucho del equipo, en el que defiende todos y atacan todos. El grupo está muy implicado y el objetivo es seguir así", afirmó.

Sobre Bono insistió en que "lleva trabajando bien todo el año y se lo merece". "Tenemos plena confianza en él y le ha sonado el despertador sin avisar y está aprovechando la oportunidad. Nos ha dado tranquilidad, seria y poso desde la portería", apuntó Lopetegui, que se refirió al estado físico de sus futbolistas: "Tratamos de mantener un ritmo alto en todos los partidos y el equipo está bien preparado, aunque esta vez las condiciones eran complicadas por el calor. Debemos recuperar lo antes posible para afrontar ese partido con plenas garantías. Cuatro jugadores han repetido como titulares en estos tres partidos en seis días y es normal que el cansancio aparezca".