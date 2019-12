Julen Lopetegui ha tenido que explicar varias cosas durante una interesante rueda de prensa posterior al triunfo del Sevilla sobre el Leganés, partido que ha terminado con cierta agonía por la parquedad del marcador y los balones colgados del colista de Primera División hasta el último instante. Durante la segunda parte, ha habido varios momentos en que se han escuchado pitos, una vez bastante fuerte. El guipuzcoano, preguntado por esta circunstancia estando el Sevilla segundo de forma provisional, ha dicho escuetamente: "Eso es máxima exigencia. Es lo que hay".

Además, el entrenador del Sevilla ha justificado los dos cambios defensivos que ha hecho, Gudelj por Óliver Torres en el minuto 58 y Sergi Gómez por De Jong en el 83 y ya con 2-1, decisión que ha sido recibida por el público con más pitos. "El plan de partido era ése, era tener paciencia, tener mucha amplitud, mucha circulación y ser capaces de llegar por los costados. Lo hemos conseguido, pero no nos hemos puesto por delante. Y en la segunda parte creo que hemos arrancado peor. Hemos entrado peor al partido, ellos han entrado mejor. Quizá la sensación de tener que ganar entre comillas a un equipo que es muchísimo mejor que muchos de Primera nos ha hecho equivocarnos, querer coger atajos, y ahí hemos decidido el cambio de Nemanja (Gudelj), que nos hacía falta porque aunque íbamos cero a cero necesitábamos un poco más de equilibrio, habíamos perdido el control".

Tras explicar motu proprio el primer cambio defensivo que hizo, Lopetegui fue preguntado por esa cuestión de los cambios impopulares y los pitos. "A ningún entrenador le gusta hacer esos cambios, porque quiere aprovechar que haya espacios para poder hacer daño. Pero necesitábamos el control, no lo teníamos por diferentes circunstancias. Y ellos se han puesto con tres delanteros natos, Guido Carrillo, Braithwaite y En-Nesyri. Pasó también en San Sebastián y allí empataron el partido así. Y necesitábamos protegernos porque no estábamos teniendo el control. Y a eso han obedecido los cambios".

La primera pregunta en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, no obstante, fue otra. Un periodista comparó la primera parte con la del Qarabag: "No, no estoy de acuerdo. La primera parte ha sido muchísimo mejor que la del Qarabag. Hemos tenido ocasiones clarísimas ante un rival que jugaba con un 5-4-1, peligroso y difícil, y yo creo que en la primera parte les hemos hecho más ocasiones que el Barcelona y la Real Sociedad juntos en los dos partidos precedentes (con Javier Aguirre en el banquillo). No hemos acertado, pero las hemos tenido bastante claras".

El papel de Jesús Navas y de Bryan

Lopetegui también ha querido destacar el papel de Jesús Navas, que llegó justo al partido pero ha aguantado hasta el final, y de Bryan, que salió por Nolito en el minuto 62. "Hemos querido meter un poco velocidad con Jesús -adelantado a extremo cuando Sergi Gómez relevó a De Jong- y con Bryan por fuera porque entendíamos que en los momentos finales si hubiéramos tenido un poco más de control seguramente habríamos aprovechado ese ímpetu de ellos, ese arrebato de salir mucho. Pero no hemos tenido ese control y hemos terminado sufriendo en el área, cosa que no nos gusta pero también hay que hacerlo a veces y hay que ser capaces de competir en todas las situaciones".

Jesús Navas no se entrenó al principio de la semana por el pinchazo muscular que sufrió en Valladolid. "Le hemos estado preguntando toda la segunda parte porque tenía algunos síntomas de una acción de la primera parte y a la hora de hacer cambios queríamos saber cómo estaba. Nos ha dicho que estaba bien y lo hemos metido por delante para que nos diera esa velocidad jugando de extremo. Es cierto que ha tenido algunas molestias y no ha estado todo lo cómodo que él quisiera por esas molestias. A pesar de eso nos ha ayudado muchísimo y ahora tiene que recuperarse bien".

El técnico sevillista saca conclusiones positivas y también que el equipo debe continuar progresando. "Lo más importante es que el equipo ha competido, tenemos muchas cosas que mejorar, cuando ganamos, cuando empatamos y cuando perdemos. Y estamos contentos con algunas cosas y en otras tenemos que mejorar, el primero yo, claro".

Diego Carlos, protagonista... con Koundé

Una pregunta sobre el protagonismo evidente de Diego Carlos sirvió a Lopetegui par reivindicar también el papel de Koundé. "Creo que ha hecho un muy buen partido, al igual que Jules (Koundé), que nos han ayudado mucho, en el aspecto defensivo y luego en el gol han intervenido los dos también, curiosamente. Diego Carlos se ha adaptado muy bien, tiene buenas condiciones, muchas ganas de aprender. Es una liga nueva para él. Había trabajado conmigo en el Oporto hace años y tiene que seguir aprendiendo, creciendo y mejorando porque es lo que te exige la alta competición. Estamos contentos tanto con él como con Jules, como con todos los centrales. También quiero destacar la salida de Sergi (Gómez), que ha salido en un momento complicado, ha sido su estreno este año en Liga y nos ha ayudado en lo que tenía que ayudarnos en ese momento".

Las bajas de Fernando y Ocampos

Ha sido el primer partido sin Ocampos, que se perderá tres por sanción, ni Fernando, que debe superar una lesión que no parece grave. "Estoy de acuerdo en que son dos jugadores que, evidentemente las estadísticas están ahí, son importantes. No van a estar por unas causas o por otras. Necesitamos soluciones y bueno, en la primera parte podría haber jugado de inicio Nemanja (Gudelj), pero entendíamos que necesitábamos un poco más de fluidez y otras características y por eso hemos decidido que jugara Joan y creo que lo ha hecho muy bien en la primera parte; en la segunda el partido ha ido a otro escenario y por eso ha aparecido él (Gudelj). Claro que son dos jugadores importantes y lo seguirán siendo, pero tenemos que confiar totalmente en los que salen y en el equipo".

Lopetegui reconoció para finalizar que varios jugadores acabaron agotados físicamente, acalambrados. "Si hubiera podido habría hecho cinco cambios por lo menos, pero no podía. Hemos terminado justos y hemos tenido dudas de quitar a uno u otro, porque le Leganés lo ha hecho muy bien en la segunda parte, no hemos hecho el juego al que estamos acostumbrados, pero a veces sucede. Y a veces también es importante que el equipo sea capaz de competir y de crecer en esos escenarios".